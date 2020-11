„Mit Toleranz ist dem harten Kern der Corona-Protestler nicht beizukommen“

Tausende ziehen ohne Mundschutz und Mindestabstand durch die Straßen. Diese Bilder aus Leipzig konnten nicht überraschen. Ob Stuttgart oder Berlin, überall versuchte es die Polizei zu Beginn der Corona-Proteste mit Toleranz. Zurecht, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Protest darf nur mit gewichtigen Gründen verboten werden.

Aber mit Toleranz ist dem harten Kern der Corona-Protestler, assistiert von Demonstranten mit rechtsextremistischer Agenda, nicht beizukommen. Das hätten die Behörden in Sachsen mittlerweile wissen müssen.

Es ist absurd: Da will Südwest-Innenminister Thomas Strobl (CDU) erheblich in Grundrechte eingreifen und plädiert für Zwangseinweisungen von Quarantäne-Verweigerern. Dabei ist das kein Massenphänomen. Aber jene, die den Staat zu Tausenden ignorieren, dürfen das vor alle Augen tun. So macht sich der Rechtsstaat lächerlich.