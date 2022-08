Mit ohne Substanz ins Sommerloch

Ein Loch wird im Lexikon so beschrieben: „Durch Beschädigung, absichtliche Einwirkung oder Ähnliches entstandene offene Stelle, an der die Substanz nicht mehr vorhanden ist.“ Sprechen wir heute vom Sommerloch, so ist meist die Nachrichtenlücke gemeint, während zum Beispiel das politische Berlin in den Ferien ist und die Meldungen tendenziell dünner gesät sind. Somit täte sich also in Zeitungen ein Loch auf, würde man es nicht mit irgendetwas anderem füllen.

Etwa mit weitschweifigen Berichten von einer Hochzeit auf Sylt, die der Bundesfinanzminister (FDP) seinem Naturell gemäß in aller Unbescheidenheit gefeiert hat. Oder einem Noch-Nicht-Aber-Unbedingt-Gern-Bald-Möchte-Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der aus Klimaschutzgründen mit dem eigenen Flugzeug zur Lindner’schen Verheiratungszeremonie angereist ist. Diesem Ereignis so viel Raum zuzugestehen, ist mit der Loch-Definition wunderbar vereinbar. Steht da doch „offene Stelle, an der die Substanz nicht mehr vorhanden ist“.

Substanzielle Probleme, die ein Land haben könnte, sind für Sommerlöcher gänzlich ungeeignet. Denn schließlich ist die warme Jahreszeit der heiteren Unbeschwertheit gewidmet. Man trinkt Cocktails, steckt die Füße in irgendwelche Badeseen und möchte von der Schlechtigkeit der Welt lieber nicht so viel mitbekommen. Was uns droht, ist der sich bald auftürmende Herbst. Denn der Herbst ist naturgemäß jene Zeit, in der nach den Ferien am meisten passiert. Und damit jener Moment, wo wir uns ein Sommerloch wie nichts sonst wünschen. (nyf)