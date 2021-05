Mit Impfpass in den Urlaub

Gewässerschauen werden seit einigen Jahren wieder regelmäßig veranstaltet. Dabei wird überprüft, ob alles was entlang der Ufer kreucht und fleucht seine Berechtigung hat. Bei so einer Gewässerschau an der Blau kamen jüngst Vertreter der Stadt Blaubeuren, des Landratsamts und des Regierungspräsidiums zusammen. Die Erkundung entlang des Gewässers förderte dabei Positives, Illegales und Kurioses zu Tage.

„Es geht hier nicht darum, alles bis ins kleinste Detail regulieren zu wollen, hier geht es darum, die Allgemeinheit und die Natur ...