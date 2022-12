Mit 90 nochmal durchstarten

Nun hat Sie es nach 71 Jahren doch noch geschafft: Die 90-jährige US-Amerikanerin Joyce DeFauw hat kürzlich an der Northern Illinois University ihr Studium in Hauswirtschaft abgeschlossen. Als sie sich ursprünglich 1951 eingeschrieben hatte, begegnete sie sogleich ihrem künftigen Ehemann, was sich auf ihren Bildungsweg auswirkte. Sie widmete sich ohne Abschluss wie in den 1950er-Jahren üblich, der Aufzucht des Nachwuchses sowie dem Haushalt.

Dabei war sie offenbar sehr erfolgreich – bis heute sind aus dieser Verbindung 17 Enkel und 24 Urenkel entsprungen. Doch als ihre Kinder so 50, 60 Jahre später aus dem Gröbsten raus waren, erinnerte sich die Seniorin an den verpassten Studienabschluss. Ihr Nachwuchs motivierte sie, im Hier und Heute nachzuholen, was im fernen Damals nicht geklappt hatte. Und weil man mit 90 heute gut und gerne noch ein schönes Stück Leben vor sich hat, ist der Abschluss nun hochwillkommen. Jetzt hat Joyce DeFauw was in der Hand und endlich was Eigenes.

Wie ihre berufliche Zukunft aussieht, darüber ist bei ihrem Interview mit dem Sender CNN nicht geredet worden. Aber man kann davon ausgehen, dass eine Person, die ein zunächst abgebrochenes Hauswirtschaftsstudium bis zur Wiederaufnahme mit fast 70 Jahren praktizierter und gelebter Hauswirtschaft überbrückt hat, auf dem Arbeitsmarkt der Hauswirtschafts-Fachkräfte gute Chancen hat. Und wer weiß, vielleicht setzt Frau DeFauw ein weiteres Studium drauf. Man ist schließlich nie zu alt, um sich beruflich nochmal umzuorientieren. (nyf)