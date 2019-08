Missbrauchsskandal und Brexit-Chaos: Warum der britischen Queen stürmische Wochen bevorstehen

Entspannung ist nicht angesagt, in diesem Sommer. Auch in ihrem Ferien-Schlösschen Balmoral, in Schottland, weiß Königin Elizabeth II. sehr wohl, dass sich gut fünfhundert Meilen weiter südlich in London einiges zusammen braut.

Vor allem Prinz Andrew, der zweitälteste Sohn der Königin, macht seiner Mutter (wieder einmal) zu schaffen. Schon in der Nacht auf Samstag hatte die Offenlegung von Gerichtsdokumenten in den USA neue Anschuldigungen gegen den Prinzen ans Tageslicht gefördert. Eine seinerzeit 21-Jährige, die von Andrews langjährigem Milliardärsfreund Jeffrey Epstein an Bekannte „ausgeliehen“ wurde, hatte erklärt, Andrew habe sie unsittlich betatscht. Epstein war am Wochenende tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Er hat sich mutmaßlich selbst getötet.

Die Vorwürfe gegen Andrew riefen den Briten zwangsläufig ältere Beschuldigungen ins Gedächtnis, die vor vier Jahren gegen den Prinzen erhoben worden waren. Damals hatte eine andere Frau, die sich als „Sex-Sklavin“ Epsteins bezeichnete, zu Protokoll gegeben, der Prinz habe an drei verschiedenen Orten mit ihr Sex gehabt, als sie minderjährig war.

Die Queen steht an Andrews Seite

Jene Beschuldigungen wurden ebenso wie die neuen vom Königshaus als „vollkommen unwahr“ zurückgewiesen. Demonstrativ ließ sich die Queen am Sonntag, auf dem Weg zum Gottesdienst in Balmoral, Seite an Seite mit Andrew sehen. Epsteins Tod lässt allerdings manche Beobachter vermuten, nun werde noch mehr über den Herzog von York an die Öffentlichkeit kommen.

Als wäre das nicht schon genug, findet sich die Queen in diesem Sommer in einem Dilemma – das sehr viel weitreichendere Folgen haben könnte. Immer mehr muss sie fürchten, dass es im September zu einer regelrechten Verfassungskrise in London kommt.

Denn der erst jüngst von ihr zum Regierungschef ernannte Boris Johnson hat in den letzten Tagen signalisiert, er könne selbst dann weiter im Amt bleiben, wenn ihm das Unterhaus im September das Vertrauen entziehen sollte. Außerdem könne der Premier, war aus Downing Street zu hören, allen Protesten zum Trotz Neuwahlen ansetzen – für ein Datum im November: also für einen Zeitpunkt, zu dem Großbritannien bereits aus der EU ausgetreten wäre – ob das den Parlamentariern nun passt oder nicht.

Die zentrale Frage für Queen Elizabeth bei einem solchen Szenario: Müsste die Monarchin ihrem Premierminister nahelegen, dass er nach einer parlamentarischen Misstrauenserklärung abzutreten hat? Normalerweise steht es der Königin ja nur zu, dem Rat ihres Regierungschefs zu folgen.

Was aber, wenn Johnson sich sperren würde gegen seine Ablösung? In einem solchen Fall, hat Labours Schatten-Schatzkanzler John McDonnell in der ihm eigenen saloppen Art bekannt gegeben, werde seine Partei Oppositionsführer Jeremy Corbyn einfach „in einem Taxi“ zum Buckingham-Palast schicken, um der Königin dort mitzuteilen, „dass wir die Sache jetzt übernehmen“. Experten sind sich uneins, wie sich die Queen in einer entsprechenden Krise verhalten sollte. Einen Präzedenzfall für das Brexit-Chaos gibt es nicht. Voraussetzung für eine Absetzung Johnsons wäre, dass das Parlament der Königin deutlich macht, wen es als Nachfolger oder als Nachfolgerin sehen wolle, meinen die meisten Kommentatoren. Das heißt: Die Queen müsse wissen, wer über eine zweifelsfreie Mehrheit verfüge im Unterhaus.

Der königliche Frust wächst

Wie unbehaglich Elizabeth II. schon jetzt zumute ist, lässt sich neuesten Presseberichten entnehmen, denenzufolge die Königin zunehmend „frustriert“ sein soll über „die Regierungsunfähigkeit“ der „politischen Klasse“ im Lande. Letztlich, findet die Direktorin der parlamentarischen Hansard Society und Verfassungsexpertin Ruth Fox, falle es „den Politikern zu, das politisch zu lösen“ – und nicht der Queen.

Andererseits, wirft der Kommentator Matthew Norman ein, müsse man sich fragen, „was für einen Zweck“ eine konstitutionelle Monarchie eigentlich habe, wenn die Monarchin sich weigere, die Konstitution, also die Verfassung, zu verteidigen für ihr Volk?

In einer Karikatur der konservativen Londoner Times vom Montag sehen zwei Corgis – also zwei Hunde der Lieblingsrasse der Queen – am Himmel über Balmoral Parlaments-Utensilien und den Union Jack wild durch die Lüfte wirbeln. „Da zieht ein politischer Sturm auf“, meint das eine Hündchen nachdenklich. Das andere antwortet: „Hoffen wir, dass er uns verschont.“