Missbrauchsbeauftragte zur Aufarbeitung in Kirchen und Sport: „Wir stehen noch ziemlich am Anfang“

Seit April 2022 ist sie die neue Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs: Die Fernsehjournalistin Kerstin Claus ist selbst eine Betroffene, sie wurde einst von einem evangelischen Pfarrer missbraucht. Im Gespräch mit Benjamin Lassiwe spricht sie über den Stand der Missbrauchsaufarbeitung in den Kirchen und im Sport - und darüber, was Eltern beachten sollten.

Frau Claus, kürzlich wurde in Köln die erste Schadensersatzklage eines Betroffenen gegen ein katholisches Bistum eingereicht. Was bedeutet das für die Missbrauchsaufarbeitung in Deutschland?

Ich halte es für sehr wichtig, dass vor einem Gericht geklärt wird, inwieweit und unter welchen Bedingungen Institutionen haftbar gemacht werden können für massivste sexuelle Gewalt, die von ihren Mitarbeitenden ausgeübt wurde. Ich glaube, Betroffene können durch dieses Verfahren Rechtssicherheit bekommen. Insofern begrüße ich auch, dass es im Moment so aussieht, als ob die Erzdiözese Köln nicht die Einrede der Verjährung stellt. Denn nur dann ist das Verfahren für eine rechtliche Klärung zugänglich.

Was könnte über solch ein Verfahren erreicht werden?

Für mich ist das seit Jahren eine zentrale, noch immer offene Frage. Gibt es so etwas wie eine verpflichtende Haftung der Institution aufgrund von Amtspflichtsverletzungen? Weil man den Tätern den Kontakt zu Minderjährigen ermöglicht hat und bei sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt nicht eingeschritten ist? Und wenn ein Gericht das bejaht, ist natürlich spannend, um welche Summen es am Ende geht. Denn die Zahlungen der Unabhängigen Kommission zur Anerkennung des Leids (UKA) der Deutschen Bischofskonferenz orientieren sich an einem in Deutschland eher im unteren Bereich angesiedelten Schmerzensgeldkatalog. Sollte die Klage Erfolg haben, wird sich noch einmal die Frage stellen, über welche Summen wir hier eigentlich reden.

Nun gibt es Missbrauch ja nicht nur bei den Kirchen, sondern auch in Sportvereinen oder im Musikunterricht. Was würde es für so einen Verein bedeuten, wenn da eine Amtshaftung käme? Die müssten sich ja dann im Grunde auflösen, oder?

Es ist fraglich, ob so ein Verein dann rechtlich genauso gewertet würde, wie die Institution Kirche. Klar ist aber, dass der Erfolg einer solchen Klage natürlich Folgen für die Prävention, die Schulungen und die Interventionskonzepte haben wird. Ich sage immer wieder: Wir brauchen flächendeckend Schutzkonzepte. Nicht nur in den Kirchen, sondern überall, wo sich Kinder und Jugendliche bewegen. Und ein Erfolg einer solchen Klage würde der Professionalisierung im Kinderschutz und dem Schutz vor sexualisierter Gewalt definitiv guttun: Denn dann müssten sich die Verantwortungsträger absichern, um nicht für künftige Fälle in Haftung genommen zu werden.

Und was wären die Folgen eines Misserfolgs?

Dann bliebe es so, wie es im Moment ist. Aber selbst wenn die Klage scheitert, erwarte ich, dass in einem Urteil durchdekliniert wird, wann welcher Anspruch greifen könnte. Und ich glaube, auch daraus wird sich eine höhere Verantwortungsübernahme für alle Kontexte, in denen Kinder- und Jugendarbeit organisiert wird, ergeben.

Wie schätzen Sie die Situation der Missbrauchsaufarbeitung zunächst mal bei den beiden großen Kirchen ein?

Der wesentliche Punkt von Aufarbeitung ist für mich, dass man sagt: Wir schauen heute hin, wo damals niemand hingeschaut hat. Wir erkennen heute das Leid von damals an. Wir machen es durch die Aufarbeitung sichtbar. Wir geben damit Betroffenen das Recht, heute sichtbar zu machen, was ihnen widerfahren ist: Was nicht gesehen wurde, wo keiner hinsehen wollte, was vertuscht und verschwiegen wurde und wo trotz teilweise massivster Gewalteinwirkung auf Kinder und Jugendliche sich niemand für zuständig erklärte. Für mich ist das ein verspätetes Einlösen von Kinderrechten.

Und wo stehen die Kirchen da?

Für ganz viele Betroffene gibt es im Moment überhaupt keine Chance, irgendetwas sichtbar zu machen, weil sie unter “Einzelfall” laufen. Egal, in welchem gesellschaftlichen Zusammenhang wir uns bewegen: Die großen Kirchenkomplexe sind immer Komplexe mit vielen Betroffenen im Kontext meist nur eines Täters gewesen. Bei den sogenannten Einzelfällen, von denen wir ohne weitere Nachforschung gar nicht wissen, ob sie wirklich nur Einzelfälle sind oder nicht, stehen wir noch sehr am Anfang. Gleichzeitig gilt: Zumindest bei der katholischen Kirche werden zunehmend in Studien auch die Namen von Verantwortungsträgern genannt, die trotz Kenntnis nicht gehandelt haben. Aufarbeitung zielt nicht allein auf Taten und Täter, sondern eben auch auf Ermöglichungsstrukturen. Deswegen geht es einmal um die Täter und manchmal auch Täterinnen, aber eben auch um die Verantwortungsträger, die alle hätten hinsehen können, die aber nicht geahndet haben, die nicht gehandelt haben. Egal ob in der katholischen Kirche oder in anderen Institutionen.

Die katholische Kirche hat vor ein paar Jahren die MHG-Studie gemacht, auf deren Basis die Untersuchungen in den Diözesen lauen. Dabei geht es aber immer nur um Priester, Diakone und Ordensangehörige. Was ist mit katholischen Laien?

Das ist ein weites Feld, das noch völlig offen ist. Und es betrifft oft auch die Jugendarbeit in den Gemeinden. Mit jeder Studie, die in der katholischen Kirche veröffentlicht wird, wird gleichzeitig der Scheinwerfer darauf gerichtet, was fehlt. Mal ist es der Zugang zu Akten, mal ist es, dass bestimmte Gruppen und bestimmte Tatkontexte fehlen. Daraus resultiert für mich eine Forderung: Wir müssen Betroffene mit konkreten Rechten ausstatten. Grundlegend und vollkommen losgelöst vom Tatkontext. Erst wenn für Betroffene ein solches Anrecht auf Aufarbeitung gesetzlich verankert wird, können sie diesen Prozess der Aufarbeitung auch initiieren und einleiten. Erst dann sind Betroffene nicht mehr in einer Situation, wo es nicht mehr komplett vom Zufall abhängt, ob Aufarbeitung möglich wird oder nicht.

Wir waren bei der katholischen Kirche. Wie sieht es bei den Protestanten aus?

Sie haben gerade die MHG-Studie genannt. Ich würde sagen, vom Zeitablauf her gesehen ist die katholische Kirche aufgrund des Drucks, der sich nach 2010 entfaltet hat, bestimmte Schritte schneller gegangen als die evangelische Kirche. Das heißt, man hat frühzeitig eine solche Studie in Auftrag gegeben, und diese Studie hat dann Auswirkungen auf die nächsten Schritte gehabt. Und deswegen liegen mittlerweile vielfältig Analysen und Studien und Untersuchungen vor und die Prozesse gehen weiter. Die evangelische Kirche hat erst 2019 über eine eigene Studie entschieden. Die Ergebnisse sollen Herbst kommenden Jahres vorgestellt werden. Insofern würde ich sagen, die evangelische Kirche hinkt an bestimmten Stellen hinterher. Das merkt man auch daran, dass es dort bisher sehr wenig Bereiche gibt, in denen auch die Verantwortungsträger benannt werden, wenn trotz Meldung nicht oder nur unzureichend gehandelt wurde. In den Untersuchungen zu den katholischen Bistümern wird zunehmend die Frage gestellt und beantwortet : Wer hat etwas vertuscht, wer hat wen versetzt, wo wurde unzureichend geahndet? Solche Analysen liegen für die evangelische Kirche noch nicht vor. Aber das heißt ja nicht, dass es solche Versäumnisse oder Verhaltensweisen nicht auch dort gegeben hat.

Nun ist die evangelische Kirche auch anders aufgebaut, als die katholische Kirche. Hat das Auswirkungen auf die Art und Weise wie dort Missbrauch betrieben oder vertuscht wurde?

Ich nehme wahr, dass von der EKD oft gesagt wird: Hier können wir nur Empfehlungen aussprechen und die Landeskirchen müssen entscheiden, was sie davon übernehmen. Ich erinnere mich daran, dass ich als Betroffenenvertreterin beim Kirchentag 2019 in Dortmund auf einem Podium saß, zusammen mit dem ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider. Der sagte damals: “Wir können den Kirchengemeinden bestimmte Dinge nicht vorschreiben, denn die sind ja alle eigenständig und autonom.” Und ich habe damals gesagt: “Aber Sie schreiben ja auch Brandschutzkonzepte vor, und es gibt auch andere Bereiche der Gefahrenabwehr, bei denen klare Handlungsvorgaben greifen müssen.” Solche Formen der Verantwortungsdelegation sind sicher auch ein strukturelles Problem, wenn es um flächendeckende Verbindlichkeit und Qualitätsstandards geht, sowohl was Prävention angeht wie auch für Prozesse der Aufarbeitung.

Also müsste der Protestantismus eigentlich hierarchischer werden.

Es müsste jedenfalls eine stärkere Klarheit darüber geben, wer wann Verantwortung trägt. Und diese Verantwortung müsste fester verankert sein. Da muss man nur auf andere Dinge der Gefahrenabwehr schauen, die ja auch übergreifend geregelt sind. Und deswegen bin ich auch für ein Recht auf Aufarbeitung: Denn das würde die Entscheidungshoheit von der einzelnen, kleinen Gemeinde wegnehmen. Da kämen dann Betroffene mit einem klaren Mandat. Und mit der Aufarbeitungskommission bei meinem Amt hätten wir eine Struktur, die die Prozesse auch nachverfolgen und als Anlaufstelle, wenn Dinge nicht funktionieren, fungieren kann.

Nun gibt es Missbrauch nicht nur in den Kirchen. Wie ist denn die Situation zum Beispiel im Sport?

Auch hier gilt: Auch der Sport kann sich nicht alleine aufarbeiten. Auch hier sind Betroffene aktiv geworden und haben über das Erlebte gesprochen, auch weil die Aufarbeitungskommission bei meinem Amt durch entsprechende Formate wie vertrauliche Anhörungen und öffentliche Hearings das möglich gemacht hat. Das „Hearing Sport“ im Oktober 2020 in war ein wesentlicher Startschuss. Das Bundesinnenministerium bündelt jetzt die Aufarbeitung im Sport: Es wird ein Zentrum "Safe Sport" geben, zu dem nach jetzigem Stand auch eine Anlaufstelle für Betroffene aus dem Breitensport gehören soll. Dass im Sport jetzt solche Prozesse möglich werden, ist tatsächlich den Aktivenvertretungen und Betroffenen zu verdanken, die über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Aber auch für den Sport gilt: Man steht noch ziemlich am Anfang, und da muss sich noch viel tun.

Was sollten Eltern beachten, deren Kinder in irgendeiner Form von Kinder- und Jugendaktivität teilnehmen wollen? Sei es im Fußballklub, in der Jugendfeuerwehr oder der Kirchengemeinde?

Ich glaube, dass viele Erwachsene bis heute grundlegend nicht verstanden haben, warum sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch so besonders im Fokus stehen. Sexuelle Gewalt ist eine sehr strategische Gewalt. Es ist keine impulsive Gewalt, es ist nicht das alte Bild von “da steht jemand hinterm Gebüsch” – sondern es sind meist Menschen, die den Kindern nahe stehen und dieses Vertrauensverhältnis manipulativ ausnutzen. Deswegen fehlt oft ein Verständnis dafür, dass es in allen Settings, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, eine Aufklärung von Fachkräften und Eltern braucht, und entsprechende Schutzkonzepte in den Einrichtungen, denen Kinder anvertraut sind. Dazu gehören Fortbildungen, Möglichkeiten zur niedrigschwelligen Beschwerde und klare Verhaltenskodices gegen Grenzverletzungen. Denn die Grenzverletzungen beginnen nicht mit der sexuellen Gewalt, sondern mit dem Berühren nebenbei und verbalen Grenzüberschreitungen. Und am Ende stehen dann diese Taten, oft über lange Zeiträume.

Und was heißt das für Eltern konkret?

Mein Wunsch und meine Hoffnung wäre, dass Eltern überall, wo sie ihre Kinder hingeben, fragen: Wie sieht euer Schutzkonzept aus? Das gilt für die Schule, das gilt für den Sport, die Kirche, den Musikunterricht, die Jugendfeuerwehr, Jugendreisen und Ferienlager. Eltern sollten sich für Schutzkonzepte interessieren und gezielt danach nachfragen. Und der Verein, der da am sprachfähigsten ist, sollte der Verein sein, den man sich für sein Kind aussucht. Die Frage nach dem Schutzkonzept muss genau so wichtig sein, wie die Frage nach den Trainingszeiten.