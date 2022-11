Milliardenschwere Schattenhaushalte

Seit Jahren gilt beim Bund eine Regel, so scheint es. Reicht das Geld für bestimmte Vorhaben nicht, legen die Regierungen Sondervermögen auf. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um tatsächliches Vermögen, sondern um Schulden, die außerhalb des normalen Haushalts aufgenommen werden – wie zuletzt die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und für die Abfederung der hohen Energiepreise. Geht es dabei mit rechten Dingen zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind Sondervermögen?

Auch Neben- oder Schattenhaushalte genannt, werden durch Sondervermögen zweckgebundene Fonds zur Erfüllung begrenzter Aufgaben des Staates eingerichtet. Sondervermögen dürfen nur auf einer gesetzlichen Grundlage errichtet werden und werden getrennt vom Bundeshaushalt verwaltet und abgerechnet. Bundestag, Bundesrat und der Bundesrechnungshof kontrollieren.

Es gibt Sondervermögen, mit der Möglichkeit, eigene Kredite aufzunehmen, (für eingerichtete Fonds ab dem 1. Januar 2011 gilt die Schuldenbremse) und solche, die mit Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Nicht nur der Bund, auch Länder und Kommunen können Sondervermögen bestimmen.

Sind Sondervermögen eine neue Zeiterscheinung seit der Pandemie?

Nein. Dieses Instrument gibt es seit Jahrzehnten. Vor allem in Umbruch- und Krisenzeiten werden Sondervermögen eingesetzt, zum Beispiel zum Wiederaufbau nach dem Krieg (Lastenausgleichsfonds 1952, ERP-Sondervermögen 1953), nach der Wiedervereinigung (Fonds Deutsche Einheit 1990, Erblastentilgungsfonds 1995), nach der Finanzkrise (Finanzmarktstabilisierungsfonds 2008, Investitions- und Tilgungsfonds 2009) oder die Aufbauhilfe nach der Flut im Ahrtal. Derzeit gibt es 26 Sonder-, Zweck- und Treuhandvermögen des Bundes.

Was ist das Besondere am Sondervermögen der Bundeswehr?

Mit 100 Milliarden Euro sollen notwendige Investitionen in die Streitkräfte vorgenommen werden, um Leistungsfähigkeit und eine gute Ausstattung der Bundeswehr gewährleisten zu können. Es handelt sich um ein Sondervermögen mit Kreditermächtigung, das allerdings nur Kredite gemessen am Bedarf aufnehmen darf und von der Kreditobergrenze der Schuldenregel des Grundgesetzes ausdrücklich ausgenommen wurde. Dazu war eine Änderung des Grundgesetzes notwendig.

Die Wirtschaftsexperten des Kronberger Kreises, ein Zusammenschluss liberaler Wirtschafts- und Juraprofessoren, sehen am Bundeswehr-Sondervermögen kritisch, dass es keinen konkreten Tilgungsplan gibt. „Fiskalische Regeln sollen den Gesetzgeber zu rationalen Priorisierungen im Umgang mit knappen öffentlichen Mitteln zwingen, statt die damit verbundenen Konflikte durch Verschuldung in die Zukunft zu verlagern“, schrieben die Mitglieder des Kronberger Kreises in der „FAZ“.

Die Grundgesetzänderung beim Bundeswehr-Topf verhindert ebenfalls eine künftige Umwandlung des Sondervermögens, wie dies bei anderen Fonds schon vorgekommen ist. „Hier werden Sondervermögen häufig von vornherein bewusst mit viel zu hohen Kreditermächtigungen ausgestattet, um Reste zu produzieren“, erklärt Christoph Gröpl, Staatsrechtler an der Universität des Saarlandes. Eine Umwidmung entspreche „nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben“. Dies geschehe aber gerade bei der Übertragung von 60 Milliarden Euro nicht genutzter Coronahilfen in den Energie- und Klimafonds, wogegen die Unionsfraktion vor dem Bundesverfassungsgericht klagt. Die Richter neigten aber zu einer großzügigen Auslegung der verfassungsrechtlichen Vorgaben. „Damit haben sie in den vergangenen Jahrzehnten zur hohen Staatsverschuldung beigetragen“, kritisiert der Jurist.

Wieso wird der „Doppelwumms“ kritisch gesehen?

Das Paket in Höhe von 200 Milliarden Euro ermöglicht eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Gas- und Strompreisbremse und zugehöriger Entlastungen im Rahmen der Energiekrise. Der Bundestag genehmigte dafür eine Ausnahme der Schuldenbremse – eigentlich ein Vorgehen für Notlagen. Der Bundesrechnungshof sieht den Abwehrschirm deswegen kritisch, eine im kommenden Jahr erwartbare Notlage müsse im Haushalt berücksichtigt werden. Zudem seien die Kredit-Pläne „verfassungswidrig“, sie widersprächen dem Grundsatz der Jährlichkeit. Besser sei eine Finanzierung über den normalen Haushalt.

Das sieht die Opposition im Bundestag ähnlich. „Sie wollen uns die Katze im Sack verkaufen und das können wir nicht akzeptieren“, warf Gesine Lötzsch, haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, der Ampel vor. Sie forderte eine Aussetzung der Schuldenbremse auch im kommenden Jahr, „dann brauchen wir kein Sondervermögen, dann können wir das ordentlich aus dem Bundeshaushalt finanzieren“.

Der CSU-Abgeordnete Florian Oßner sprach im Bundestag von einem „Schulden-Wumms“ statt Doppelwumms. „Denn dieser sogenannte Abwehrschirm ist nichts weiter als ein gigantischer Schattenhaushalt, der mit einer Schuldenaufnahme über 200 Milliarden Euro die Hamsterbacken der Ampel füllt“, warf der Politiker der Regierung vor. Für die CDU/CSU brauche es stattdessen eine komplette Neupriorisierung des Bundeshaushaltes.