Milliardär Anders Holch Povlsen verliert bei Anschlägen in Sri Lanka drei Kinder

Drei der vier Kinder von Anders Holch Povlsen sind am Sonntagmorgen ums Leben gekommen, als zwei Selbstmordattentäter in dem Luxushotel Shangri-La in Sri Lankas Hauptstadt Colombo ihre Bomben gezündet haben. Die Familie wollte über Ostern Urlaub im Land machen. Am Dienstag blieb unklar, welches der vier Kinder den Anschlag überlebte. Holch Povlsen gilt als reserviert. Seine Familie ist eine bekannte, urdänische Unternehmerfamilie. Anders Holch Povlsens Vater hatte das Modeunternehmen Bestseller im Jahr 1975 gegründet. Heute hat die Kette 2780 Geschäfte in 70 Ländern und 17 000 Angestellte. Der Sohn gilt als reichster Mann Dänemarks. Auch er zeigte Geschäftstalent. Erst in jüngster Zeit kriselt das filialbasierte Bestseller wegen der Konkurrenz durch den Online-Handel.

Neben zahlreichen zukunftsträchtigen Beteiligungen in der IT-Tech-Branche hält Holch Povlsen zehn Prozent am E-Commerce-Unternehmen Zalando und ein Viertel am Handelsriesen Asos. Insgesamt wird sein Vermögen auf 53 Milliarden Kronen (5,6 Mrd. Euro) geschätzt. Holch Povlsen ist bekannt für teils recht unerschrockene Projekte – und viel Zukunftsoptimismus. So hat er zum Beispiel in den Formel 1 Rennfahrer Kevin Magnussen investiert oder wollte in der jütländischen Provinz auf dem Land ein 90 Fußballfelder großes Geschäftsviertel inklusive Hochhaus bauen, das höher ist als der Eifelturm. Zudem liebt er Schottland und ist dort laut der dänischen Zeitung BT mit 89000 Hektar Land der größte Grundbesitzer.

Besonders tragisch: Tage vor dem Tod ihrer Kinder hatten Holch Povlsen und seine Frau Anne der schottischen Zeitung „The Herald“ verraten, dass sie ihren vier Kindern ihre schottischen Ländereien vererben würden. Die Kinder sollten die schottischen Highlands weiter in ihren ursprünglichen Zustand mit Wäldern und Tierarten zurückverwandeln.