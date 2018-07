Milde Birma-Kritik des Weltsicherheitsrats

Auf Druck von China und Russland hat sich der Weltsicherheitsrat nur auf eine vergleichsweise milde Erklärung zu dem umstrittenen Urteil gegen die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi einigen können.

In dem in New York einmütig verabschiedeten Text verzichtete das höchste UN-Gremium am Donnerstag darauf, das Militärregime in Birma wegen seines Vorgehens gegen die Friedensnobelpreisträgerin zu „verurteilen“. Auch die ausdrückliche Forderung nach ihrer Freilassung und einer Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen wurde fallengelassen.

Stattdessen äußerten die 15 Ratsmitglieder lediglich „ernsthafte Sorge“ wegen der Verlängerung des Hausarrests für Suu Kyi. Ausdrücklich erkennen sie an, dass die Regierung die Strafe gegenüber dem Gerichtsurteil verkürzt hat. Zugleich fordern sie weitere Schritte, um den Prozess der nationalen Versöhnung voranzubringen.

Die USA hatten in ihrem Textentwurf eine deutlich schärfere Kritik an den Machthabern vorgeschlagen, waren aber bereits am Dienstag bei einigen Ländern, unter anderem China und Russland, auf Widerstand gestoßen.

Dennoch sei die Erklärung ein wichtiger Ausdruck der Sorge im Rat, sagte der amtierende Präsident John Sawers aus Großbritannien. „Wir wissen alle, dass die verschiedenen Mitglieder verschiedene Ansichten über die Lage in Birma haben. Die scharfe Haltung des Westens wird nicht von allen Ländern geteilt.“

Suu Kyi war Anfang der Woche von einem Gericht zu drei Jahren Haft und Zwangsarbeit verurteilt worden. Birmas Militärmachthaber Than Shwe hatte die Strafe in die Verlängerung des Hausarrests um 18 Monate abmildern lassen.