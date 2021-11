Migrationskrise zwischen Belarus und Polen: Nervenkrieg in Osteuropa

Gestern gab es wieder einen Stellungswechsel. 2000 bis 4000 Migranten verließen ihr Waldlager vor der Stacheldraht bewehrten Grenze Polens. Eskortiert von weißrussischen Soldaten zogen sie mit ihrem Gepäck zum belorussisch-polnischen Grenzübergang Bruski-Kuznica. „An der Spitze der Kolonne sind Frauen mit kleinen Kindern“, verlautbarte das belarussischen Grenzkomitee. Und die Migranten hätten sich selbst organisiert. Auf den Telegram-Chats der Migranten kursierte schon am Vorabend eine Falschmeldung: Deutsche Autobusse seien zum Grenzübergang unterwegs, um alle legal nach Deutschland zu bringen. Aber am Grenzübergang warteten nur neue Stacheldrahtrollen und dichte Reihen polnischer Militärs. Dahinter waren Wasserwerfer aufgefahren.

Der Nervenkrieg um die Migranten vor allem aus dem Irak und Syrien, die seit über einer Woche zwischen polnischen und belarussischen Grenztruppen feststecken, geht weiter. „Es wird sehr aktiv gearbeitet, um die Leute zu überreden: Bitte kehrt nach Hause zurück“, behauptete Staatschef Alexander Lukaschenko gegenüber der Staatsagentur Belta. Aber die Leute seien stur. Und dann verkündete Lukaschenko, in welche Richtung er die mindestens 15.000 Migranten, die inzwischen in Belarus sind, tatsächlich schaffen möchte: „Wenn die Polen keinen humanitären Korridor bereitstellen wollen, können wir sie mit „Belavia“ nach München bringen.“

Die Stadt München hatte vergangene Woche ihre Bereitschaft erklärt, ins belarussisch-polnische Niemandsland geratenen Flüchtlingen aufzunehmen. In Belarus aber verkündete die offenbar staatsnahe Menchenrechtsgruppe „Systemrechtsschutz“ auf ihrem Telegram-Kanal, außer München seien auch Nürnberg und Erlangen dazu bereit. „Mit solchen Gerüchten will die belarussische Obrigkeit die Moral der Flüchtlinge offenbar steigern“, sagt der belarussische Oppositionelle Artur P., der den Migrationsstrom durch Belarus seit mehreren Monaten beobachtet. Nicht ohne Erfolg: Der russische Auslandskanal Sputnik zeigte gestern Videos hoffnungsfroh „Germany“ rufender junger Männer am Grenzübergang.

Seit Monaten sickern kleine Migranten-Gruppen über Belarus nach Polen und ins Baltikum ein. Am Wochenende aber tauchten an der bewaldeten Grenze bei Grodno mehrere tausend Migranten auf, die versuchten, geschlossen auf polnischen Boden zu gelangen.

„Die Staatsmacht wendet neue Methoden an, um die Migranten in die EU zu schieben und dabei eine öffentliche Eskalation zu erreichen“, erklärt der belarussische Politologe Andrei Kasakewitsch. „Aber bisher kommt Lukaschenko seinem eigentlichen Ziel nicht näher, die Europäer in der Frage der Sanktionen beeinflussen zu können.“ Gestern tagten die EU-Außenminister, der deutsche Chefdiplomat Heiko Maas kündigte schon vorher an, man werde die Sanktionen gegen Belarus verschärfen. Vor allem gegen die Fluggesellschaft Belavia, die bisher maßgeblich am Transport der Migranten aus dem Irak beteiligt sein soll.

Inzwischen hat Belavia eilig den Passagierverkehr aus Dubai eingeschränkt, der Irak das erste Flugzeug zur Rückführung von heimkehrwilligen Migranten nach Minsk geschickt. „Wir wissen nicht, wie viele Flüchtlinge zurückkehren möchten“, sagt der belarussische Exilpolitiker Wadim Prokopijew. „Aber wir wissen genau, dass diese Leute unter unmenschlichen Bedingungen in improvisierten Konzentrationslager auf belarussischen Boden sitzen, bewacht von Spezialkräften des Regimes.“ Diese Wachen sagten den Migranten klar, dass es für sie nur eine Wahl gäbe: nach Polen zu gehen. „Wer protestiert, wird zusammengeschlagen.“

Polen, Balten und Ukrainer vermuten hinter den Flüchtlingsscharen einen neuen hybriden Krieg Russlands. Und der Militärsprecher eines an der belarussischen Grenze stehenden ukrainischen Jägerbataillons erklärte am Sonntag auf Facebook, man werde Eindringlinge, die sich als Migranten verkleidet hätten, unter Feuer nehmen.

Lukaschenko müht sich währenddessen um engsten Schulterschluss mit Wladimir Putin, versicherte am Samstag, Belarus und Russland arbeiteten wie ein Staat. Kremlsprecher Dmitri erklärte deutlich zurückhaltender, Moskau betrachte sich in diesem Konflikt eher als Vermittler.

Am Nachmittag begannen die Migranten am Grenzübergang Holz für Lagerfeuer zu sammeln. Über der Menge tönte ein polnischer Lautsprecher.„Belarussen, besinnt Euch, hört auf, diese Menschen zu quälen. Sie haben Euch nichts Böses getan", redete eine Frauenstimmen auf die belarussischen Sicherheitskräfte ein. „Erlaubt Ihnen, zu leben, erlaubt Ihnen, heimzukehren.“ Nicht nur Lukaschenko kann Propaganda.