Theurer kontert „Wahl-Warnung“ der CDU: Vier Jahre Groko tragen „eindeutig die Handschrift der SPD“

Michael Theurer, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und baden-württembergischer Spitzenkandidat der FDP bei der Bundestagswahl, bezeichnet die Attacken der Union gegen die Liberalen als „Verzweiflungstat“.

In Baden-Württemberg habe sich die CDU vor den Grünen bei den Koalitionsverhandlungen sogar „geradezu in den Staub geworfen“, sagte Theurer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Und im Bund tragen vier Jahre Groko inhaltlich eindeutig die Handschrift der SPD.“

Vor dem Hintergrund schwacher Umfragewerte der Union hatten CDU-Politiker zuvor eindringlich davor gewarnt, bei der Bundestagswahl Ende September das Kreuz bei der FDP zu machen.

Theurer tritt wegen Frühgeburt der Tochter kürzer

„Jeder, der die FDP wählt, muss wissen: Der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen“, sagte etwa CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag im ARD-Morgenmagazin. Ähnlich hatte sich auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geäußert.

Theurer kündigte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ außerdem an, im Wahlkampf kürzertreten zu wollen. Grund ist die Frühgeburt seiner Tochter.

„Die viel zu frühe Geburt unserer Tochter vor rund drei Wochen rückt viele Dinge in ein anderes Verhältnis“, sagte Theurer. „Wenn ich diesen kleinen Menschen, diese zwei Handvoll Leben, im Brutkasten sehe, zwingt mich das zu einer ganz anderen Perspektive. Ich habe die Fragilität des Lebens und die damit verbundene eigene Hilflosigkeit noch nie so aufgezeigt bekommen.“

Seinen Verpflichtungen als Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg den Wählerinnern und Wählern gegenüber werde er selbstverständlich nachkommen, versprach Theurer. „Aber in der Situation, in der wir gerade sind, hat die Familie oberste Priorität. Meine Frau und ich tun alles, was wir können, um unserer Tochter zu helfen, ins Leben zu kommen.“

