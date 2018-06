Meuthen wirbt gegen Ausschluss von Björn Höcke

Baden-Württembergs AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen setzt sich weiter für seinen thüringischen Parteifreund Björn Höcke ein. Meuthen hat eine E-Mail verfasst, in der er mit seinem AfD-Parteivize im Bund, Alexander Gauland, gegen Höckes Parteiausschluss votiert und um Unterstützung für diese Linie wirbt.

„Ich halte einen Ausschluss Höckes für einen Fehler, auch wenn seine Dresdner Rede grundfalsch war. Sie rechtfertigt aber kein Ausschlussverfahren“, begründete Meuthen die Initiative am Donnerstag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er bestätigte damit entsprechende Berichte des SWR. Der Bundesvorstand der AfD will Höcke aus der Partei ausschließen. Anlass ist seine Rede zur Erinnerungskultur in Deutschland.

Der SWR zitiert aus der Mail, die derzeit in der AfD kursiert: Der politische Gegner stehe „im Lager der Konsensparteien“ – „Björn Höcke dagegen bleibt unser Freund“.

Weidel hatte sich von Höcke distanziert

Jörg Meuthen stellt sich damit erneut gegen Alice Weidel, die als AfD-Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg in den Bundestagswahlkampf zieht. Sie hatte für einen Ausschluss Höckes votiert und war dafür von Teilen der Mitgliedschaft scharf attackiert worden.

Meuthen sagte dazu: „Ich rechne mich politisch demselben Lager zu wie Frau Weidel, aber man darf in Parteien auch an einzelnen Stellen anderer Meinung sein“. Weidel gilt als Vertreterin eines liberal-konservativen Flügels der AfD. Sie hatte sich mehrfach von den völkisch-nationalistischen Äußerungen Höckes distanziert.

Eigentlich wollten Gauland und Meuthen ihre Mail an den Mitgliederverteiler der Bundespartei senden. Das verhinderte aber ein Veto des restlichen Bundesvorstands.

Mehr entdecken: Für Meuthen wird es eng