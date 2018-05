Mesale Tolus Freunde fordern mehr politischen Druck

Von Deborah Springer

Schon in den frühen Morgenstunden haben sich die Besucher am Donnerstag nach Hailtingen zum „Festival ohne Bands“ aufgemacht. Bei perfektem Festivalwetter mit Sonnenschein, wurden dort um 8 Uhr die Pforten zum Campinggelände geöffnet. Rund 1500 Besucher sind am Donnerstag erwartet worden. Der Rest der 4000 Besucher reist am Freitag an.

Mit einem der 500 limitierten „Rumtreiber-Tickets“ bekam man bereits ab 8 Uhr Zutritt auf das Campinggelände.