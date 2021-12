Merz' überraschend hoher Erfolg zeigt die Sehnsucht der Basis nach einem Neuanfang nach Merkel

Die CDU hat bald wieder einen neuen Parteivorsitzenden, den dritten innerhalb von drei Jahren. Drei Anläufe hat auch Friedrich Merz gebraucht, um ganz an die Spitze aufzusteigen. Zweimal scheiterte er bei Parteitagen am Votum der Delegierten. Dass sich die Basis in der Mitgliederbefragung nun sogar überraschend deutlich für ihn ausgesprochen hat, zeigt, wie groß die Sehnsucht in Kreis- und Ortsverbänden nach einer klaren, aber auch konservativen politischen Linie der CDU ist – und nach einem Neuanfang nach Merkel.

Es zeigt auch, dass ein Kandidat wie Norbert Röttgen, der die Partei modernisieren, verjüngen und für Frauen attraktiver machen wollte, einen schwereren Stand in der CDU hat als der 66-jährige Merz, der schon vor 20 Jahren Unionsfraktionschef war. Bei einem Durchschnittsalter der Parteimitglieder von 61 Jahren und 70 Prozent Männeranteil ist dies wenig überraschend. Auch das schlechte Abschneiden des ehemaligen Kanzleramtschefs Helge Braun war zu erwarten. Denn bis zum Schluss wusste niemand so richtig, für welchen Kurs er steht und was er mit seiner Kandidatur bezweckt.

Als Oppositionsführer genießt er mehr Sympathien denn als Kanzlerkandidat

Der Mann der näheren CDU-Zukunft heißt also Friedrich Merz. Sein haushoher Erfolg lässt sich auch damit erklären, dass er in der jetzigen Konstellation selbst für jene wählbar war, die ihn wegen seiner forschen Art nur bedingt für kanzlertauglich hielten. Doch in Zeiten der Krise, in der sich die CDU seit der herben Wahlniederlage im September befindet, sieht das anders aus. Jetzt wird dem Sauerländer genau wegen seiner zupackenden Art zugetraut, den Karren aus dem Dreck ziehen.

Höchste Priorität muss es für ihn nun haben, dass die Partei ihre Rolle als Opposition annimmt – nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit Leidenschaft. 16 Jahre in Regierungsverantwortung führten dazu, dass die CDU inhaltliche Debatten viel zu lange weggedrückt hat, weil sie dank Merkel-Bonus ohnehin gewählt wurde. Aber auch das Angreifen muss die Union wieder neu lernen, wenn sie im Bundestag neben den frischen Ampel-Koalitionären nicht wie ein Auslaufmodell erscheinen will.

Von Merz verlangt das zweierlei: größere integrierende Fähigkeiten, als er sie bislang gezeigt hat, und genau den Biss, den er ohnehin hat. Nur wenn er beides hinbekommt, wird er auch als Parteichef Erfolg haben.