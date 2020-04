Mertens: Virus ist „mit größter Wahrscheinlichkeit natürlich entstanden“

Derzeit kursiert die These, das neuartige Coronavirus sei aus einem chinesischen Labor entwichen – auch US-Präsident Donald Trump glaubt an diese Theorie. Der Virologe Professor Thomas Mertens erklärt im Gespräch mit Daniel Hadrys, warum er das für höchst unwahrscheinlich hält.

Berichten zufolge soll das neuartige Coronavirus in einem chinesischen Labor entwickelt und durch einen Unfall verbreitet worden sein. Sogar US-Geheimdienste sollen dem nun nachgehen. Halten Sie diese Theorie für wahrscheinlich?

Sars-CoV-2 ist das siebte Coronavirus mit dem Menschen als Wirt. Ich fürchte, dass als „Autoren“ für die erwähnten „Berichte“ vorerst im wesentlichen so kenntnisreiche Virologen, Epidemiologen und Molekularbiologen wie Mr. Trump zu nennen sind. Am 17. März 2020 hat eine multinationale Forschergruppe aus fünf Wissenschaftlern aus sehr renommierten Forschungsinstituten der USA, Großbritannien und Australien in dem Spitzenjournal „Nature“ ihre Daten publiziert, die belegen, dass Sars-CoV-2 mit größter Wahrscheinlichkeit durch Mutation und Selektion in Tieren und im Menschen natürlich entstanden ist. Sie haben das Genom von vier tierischen Coronaviren von Fledermäusen und Schuppentier mit Sars-CoV-1 und Sars-CoV-2 vergleichend analysiert und die Veränderungen im Bereich des viralen Rezeptorproteins genau untersucht. Sechs Aminosäuren entscheiden darüber, ob ein Coronavirus an den menschlichen ACE2-Rezeptor binden kann. Der zelluläre ACE2-Rezeptor, den das Virus für die Bindung braucht, ist bei Mensch, Katze, Frettchen ähnlich und fast gleich beim Malayischen Schuppentier, das bekanntermaßen illegal nach China importiert wird (zu kulinarischen Zwecken). Auch die Art der Genommutationen beim Virus und die Tatsache, dass Sars-CoV-2 insgesamt keinem bekannten „Laborvirus“ entspricht, lässt den Schluss zu, dass Spezieswechsel Tier-Tier-Mensch, Virusmutationen und eine die Infektionsmöglichkeit für das Virus optimierende natürliche Selektion das Auftreten von Sars-CoV-2 gut erklären.

Welche Sicherheitsstufen gibt es in einem solchen Labor und wie funktionieren sie?

Es gibt BSL-1 bis BSL-4. Die höchste Laborsicherheitsstufe BSL-4 erfordert das Arbeiten in „Raumanzügen“ mit externer Atemluftzufuhr, das völlige Umkleiden und Duschen in sogenannten Schleusen. Im Labor herrscht ständiger Unterdruck, sodass nichts unbemerkt entweichen kann, und die gesamte Luft wird durch Hochleistungsfilter „sterilisiert“.

Lässt sich ein Virus wie Sars-CoV-2 überhaupt synthetisch herstellen?

Synthetisch ist bislang nur Poliovirus einmal im Reagenzglas „hergestellt“ worden. Wollte man an einem Coronavirus manipulieren, dann würde man auch von einem bereits existierenden Coronavirus ausgehen und nicht versuchen, es „chemisch neu herzustellen“. Die gezielte Manipulation eines RNA-Virus, wie das Coronavirus, erfordert schon große molekularbiologische Expertise und Ausrüstung.