Merkels Trump-Visite: Freundlich im Ton, hart in der Sache

Eine große Trauergemeinde hat am Freitagnachmittag dem Unternehmer und Biberacher Ehrenbürger Arthur Handtmann das letzte Geleit gegeben. In dem knapp zweistündigen Gottesdienst in der Friedenskirche wurden sowohl Handtmanns unternehmerisches Geschick als auch seine den Menschen zugewandte Art mehrfach gewürdigt.

Mehr als 400 Trauergäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren in die Friedenskirche gekommen, um dem am 14. April im Alter von 91 Jahren verstorbenen Arthur Handtmann die Ehre zu erweisen, dessen Sarg im ...