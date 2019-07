Merkel zu Besuch bei Siemens in Görlitz

Bundeskanzlerin Merkel hat dem Siemens-Standort im sächsischen Görlitz einen Besuch abgestattet. In Begleitung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Siemens-Chef Joe Kaeser besichtigte sie mehrere Stationen des Werkes mit rund 800 Beschäftigten.

Es ist das Hauptzentrum von Siemens für die Produktion von Dampfturbinen. Unmittelbar vor Merkels Eintreffen hatte Siemens mit dem Land Sachsen und der Fraunhofer-Gesellschaft einen Zukunftspakt für Görlitz unterzeichnet. Er sieht die Einrichtung eines Innovationscampus auf dem Werksgelände vor.

In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtags gewählt. CDU und AfD liefern sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position als stärkste Kraft. In Görlitz hatte sich Mitte Juni der CDU-Politiker Octavian Ursu bei einer Oberbürgermeister-Stichwahl gegen den Kandidaten der AfD durchgesetzt.

Große Arbeitgeber wie Siemens und Bombardier sind wichtig für die Braunkohle-Region Lausitz, die vom geplanten Kohleausstieg betroffen ist. Sachsen hatte in den Verhandlungen der Kohlekommission Vorschläge gemacht, um Jobs und Lebensqualität zu sichern: Die Ideen reichen von Schienen- und Straßenprojekten über ein Testfeld für den Mobilfunkstandard 5G und die Ansiedlung von Behörden bis zu Kultur und Tourismus. Für den Strukturwandel, der ebenso Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betrifft, sollen 40 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.

Am Abend tritt Merkel dann in Dresden auf. Dort spricht sie bei einem Frauennetzwerktreffen der Landesregierung über die künftige Sicherung von Wohlstand und gute Lebensbedingungen.