Merkel zieht beim Bundesnachrichtendienst die Reißleine

Bruno Kahl, der künftige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, saß am Mittwochnachmittag Seite an Seite mit Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hoch oben in der Berliner Regierungszentrale. Angela Merkels Geheimdienstkoordinator bestätigte den Wechsel und präsentierte seinen neuen wichtigsten Mann. Seit Monaten war über den Rauswurf des scheidenden BND-Chefs Gerhard Schindler spekuliert worden.

Nun kommt er doch überraschend. Der 63-Jährige, dem der Auftritt vor der Hauptstadtpresse erspart blieb, wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt, scheidet zum 1. Juli aus dem Amt, zwei Jahre früher als geplant. Kahl, der noch als Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium tätig ist, übernimmt. Die Entscheidung über den Wechsel an der Spitze des BND war bereits am Dienstagabend durchgesickert. Nun ist sie offiziell. Zum Abschied gab es Lob für Schindler und dessen Arbeit; Aufklärung darüber, weshalb er vorzeitig ausscheiden wird, aber nicht.

Herkulesaufgabe Umzug

Nur so viel: Im Kanzleramt habe es Zweifel daran gegeben, ob Schindler noch der Richtige sei für die Reform des BND und die Herkulesaufgabe des Umzuges von Pullach bei München nach Berlin. Der BND stehe vor großen Herausforderungen, heißt es. Noch in diesem Jahr werde das Gesetz zur Reform des Nachrichtendienstes auf den Weg gebracht, kündigte Altmaier an. Schindler war in der NSA-Affäre stark unter Druck geraten, musste Fehler und Versäumnisse eingestehen und räumte auch mangelnde Kontrolle und ein Eigenleben in der Behörde ein.

Damals hatte die Opposition seinen Rücktritt gefordert, die Regierung diesen jedoch abgelehnt. Jetzt, ein Jahr später, muss er gehen. Es sei „keine Entscheidung über Nacht“ gewesen, hieß es gestern aus Regierungskreisen.

Schindler soll mit der Entscheidung des Kanzleramtes nicht einverstanden sein und sich zunächst geweigert haben, seinen Posten zu räumen, habe den Rauswurf einem Rücktritt vorgezogen, hieß es aus Regierungskreisen. Er steht seit vier Jahren an der Spitze des Auslandsnachrichtendienstes.

Der Neuanfang löste ein unterschiedliches Echo in Berlin aus. Zustimmung kam vor allem von der Opposition und auch von der SPD. Unverständnis herrschte dagegen zum Teil in den Reihen der Union. „Ich bedauere persönlich die Abberufung von Herrn Schindler. Ich habe ihn sehr geschätzt als jemanden, der die notwendigen Reformen des BND sehr engagiert und tatkräftig vorangetrieben hat“, erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer.

Kritik von Lindner

„Ein neuer Kopf an der Spitze und der Umzug nach Berlin machen noch keinen neuen Bundesnachrichtendienst“, kritisierte FDP-Chef Christian Lindner. Die massiven Ausspäh-Arbeiten gegen deutsche Interessen seien bis heute nicht aufgearbeitet. „Eine dringend notwendige BND-Reform lässt weiter auf sich warten“, erklärte der Liberale. Der Bundestag brauche einen Geheimdienstbeauftragten mit eigenem Stab, der im Interesse des Parlaments darüber wachen müsse, dass die Dienste kein Eigenleben entwickeln, forderte er.

Die SPD warnt den designierten Kahl bereits vor einer Blockade der BND-Reform. „Ich hoffe, dass der designierte Nachfolger von Herrn Schindler sich nicht als reformunfähig erweist“, erklärte Christian Flisek, SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss.

