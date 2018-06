Merkel verkörpert „Kraft der Geschichte“

Was passt nicht in die Reihe: Sowjet-Diktator Josef Stalin, Nazi-Reichskanzler Adolf Hitler, Terror-Kalif Abu Bakr al-Bagdadi und Bundeskanzlerin Angela Merkel? Dass das US-Magazin „Time“ die CDU-Politikerin mit dem Titel „Person des Jahres“ 2015 kürt, muss als Würdigung von Merkels Krisenmanagement und ihrer Führungsstärke verstanden werden. Zugleich tritt die 61-Jährige damit in den Kreis einer höchst fragwürdigen Gesellschaft.

Zwar sind es häufig Verfechter des Friedens, Abenteurer und Wissenschaftler, die zur „Person of the Year“ (POY) gewählt werden. Der indische Widerstandskämpfer und Pazifist Mahatma Gandhi (1930) war ebenso dabei wie der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King (1963) und der Kremlchef Michail Gorbatschow (1987, 1989). Gleich elf US-Präsidenten wurden insgesamt 19-mal mit dem Titel ausgezeichnet. Auch einflussreiche Frauen waren hin und wieder dabei.

Es geht nicht um die Moral

Doch mit Hitler (1938) und Stalin (1939, 1942) sowie nun mit Al-Bagdadi (Platz 2) hebt „Time“ die Kanzlerin auch in eine Gruppe von Massenmördern und brutalen Fanatikern. Warum? Weil es nicht um moralische Rückendeckung geht, sondern darum, den einflussreichsten Menschen im Weltgeschehen und die größten Nachrichten des jeweiligen Jahres zu finden.

Zugleich muss die Wahl auch in 20, 30 Jahren noch Bestand haben. Die stellvertretende „Time“-Chefredakteurin Radhika Jones sprach 2013 vom „archivarischen Wert“ des Titels. Die POY müsse den „Test der Zeit“ bestehen. „Im Idealfall wollen wir, dass unsere Person des Jahres eine Momentaufnahme dessen ist, wo die Welt gerade steht, und ein Bild dessen, wohin sie sich entwickelt. Jemand, oder in seltenen Fällen etwas, das sich wie eine Kraft der Geschichte anfühlt.“ So waren es 2014 die Ärzte im Kampf gegen Ebola, davor Papst Franziskus.

Schon am 9. Oktober hatten so manche Bürger in Deutschland gespannt auf die Entscheidung der norwegischen Jury in Oslo gewartet, wer den Friedensnobelpreis bekommt. CDU-Politiker hatten die Kanzlerin dafür vorgeschlagen, weil unter ihrer Vermittlung ein Friedensabkommen für die Ukraine gelungen war. Dann spielte Merkel eine tragende Rolle bei der finanziellen Rettung Griechenlands. „Kanzlerin der freien Welt“ schreibt „Time“ auf dem neuen Cover – eine Anspielung auf den „Führer der freien Welt“, dem inoffiziellen Titel für US-Präsidenten.

Aber womit Merkel die Welt am meisten begeisterte, war ihre offenherzige Aufnahme von Flüchtlingen in der Not, als Tausende Menschen, darunter viele Syrer, am Bahnhof in Budapest festsaßen und nicht sicher war, ob die ungarischen Sicherheitskräfte eine Eskalation verhindern können. Merkel ging unbürokratisch voran mit ihrem Credo „Wir schaffen das“ und lehnt bis heute auch eine Obergrenze von Flüchtlingen in Deutschland ab. Die eigene Partei hat sie damit nachhaltig verschreckt. Aber viele hielten es im Oktober für möglich, dass der Friedensnobelpreis an Merkel geht. Den bekam aber das tunesische Quartett für den nationalen Dialog.

Signal an die CDU

Nun also „Person des Jahres“. Der CDU-Chefin steht am Montag ein wichtiger Parteitag bevor. Dort wird sich zeigen, inwieweit die CDU ihre Flüchtlingspolitik noch trägt. Die Würdigung ist da eine willkommene Motivation und ein Signal an die Partei, wie wichtig ihre Vorsitzende und wie groß deren Einfluss in der Welt geworden ist. Merkel habe mehr Mut als die meisten Politiker und eine „unerschütterliche moralische Führung“ bewiesen, erklärt das Magazin. Ein größeres Lob kann ein Regierungschef kaum bekommen. Davon profitiert auch die CDU. Ob die Partei es der Kanzlerin dankt, ist offen.

Trump mag auf Twitter ätzen, dass Merkel „Deutschland ruiniert“. Ihr Ansehen im Ausland dürfte durch den Titel derweil nur weiter wachsen. „Sie zeigt einen seltenen Willen zu führen und ihre wenn auch umstrittenen Positionen prinzipientreu zu umschließen“, schreibt Richard Haass vom Council on Foreign Relations.