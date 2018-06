Merkel und Harper verteidigen Ceta-Abkommen

Die Gefahr der „Identitären Bewegung“ am Bodensee liegt nicht in ihrer Größe, sondern in ihrem Selbstverständnis, kommentiert Hagen Schönherr.

Was soll eine kleine, rechtsextreme Gruppe mit einer einstelligen Zahl von Mitgliedern schon anrichten – könnte man denken und den Bericht des Innenministeriums über die „Identitäre Bewegung“ am Bodensee zur Seite legen. Doch die Gefahr der Bewegung liegt nicht in ihrer Größe, sondern in ihrem Selbstverständnis.