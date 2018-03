Merkel spricht die Griechen an

Es ist der Tag nach Schäubles „Isch-over-Tag“. Der 30. Juni ist verstrichen, aber entschieden ist nichts. Der Ernst der Lage ist in der Bundestagsdebatte spürbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel tut etwas für sie Ungewöhnliches: Sie fängt ihre Rede im Bundestag emotional an, mit der Erinnerung an die Menschen, welche die Griechenland-Krise am meisten trifft, die Griechen. „Sie sind ein stolzes Volk und haben harte, sehr harte Tage zu bewältigen.“ Ihre Botschaft wendet sich an die Griechen, deren staatlicher Fernsehsender - live und simultan übersetzt - aus dem Bundestag überträgt. Die Tür stehe weiter offen, so die Kanzlerin. Doch sie lässt keinen Zweifel daran, dass jede weitere Hilfe erst nach dem Referendum am Sonntag erfolgen kann und dass weitere Verhandlungen nicht ohne Mandat des deutschen Bundestags möglich wären.

Langer Atem nötig

Der aber gibt sich sperrig. Der Ärger über die griechische Regierung ist verbreitet, und er ist greifbar: „Die haben doch gezockt bis zum letzten“ – so wie es Eckhardt Rehberg von der Unionsfraktion sieht, empfinden es viele im Bundestag. Vielleicht deshalb erinnert Bundestagspräsident Norbert Lammert schon bei der Eröffnung der Sitzung an das Massaker von Srebenisza vor 20 Jahren und daran, dass bei aller Kritik Europa „auch und vor allem eine Rechtsgemeinschaft und eine Friedensunion“ sei. Auch Angela Merkel erinnert an den großen Wert von Europa. Alle Summen seien „nicht unüberwindbar“, es gehe aber um die grundsätzliche Frage, dass Verträge geachtet werden und die Rechts- und Verantwortungsgemeinschaft Europa gestärkt werde. „Die Zukunft Europas stehe nicht auf dem Spiel“, sagt Merkel. „Wir können das auch in Ruhe abwarten“, die Gemeinschaft sei stark, es sei nur ein langer Atem nötig.

Den langen Atem hat nach Meinung von Finanzminister Wolfgang Schäuble Europa schon bewiesen. Es habe ein erstes Hilfsprogramm und ein zweites Programm gegeben, insgesamt habe Griechenland 240 Milliarden Euro Kredit bekommen. An Flexibilität habe es vonseiten der EU nie gefehlt, die Programme seien Griechenland auch nicht aufgezwungen worden, sondern mit dem Land ausgehandelt worden. Deshalb findet Schäuble die Vertragstreue entscheidend. „Wenn wir Europa stärken wollen, dann ist eine entscheidende Voraussetzung, dass ein Mindestmaß an Vertrauen nötig ist“, so Schäuble. Er lässt wenig Zweifel, dass bei ihm dieses Vertrauen stark erschüttert ist.

Völlig anders sieht das Linken-Fraktionschef Gregor Gysi. Seine Fraktion fordert einen Schuldenerlass für Griechenland. Gregor Gysi gibt sich als Anwalt der griechischen Regierung, er schaltet ganz auf Angriff. Er wirft Schäuble und Merkel vor: „Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.“

Auch der SPD wirft Gysi vor, bei ihrer Partnerpartei Pasok 2011 für ein Referendum gewesen zu sein und jetzt dagegen. Man habe doch nur Angst, dass weitere Länder eine linke Regierung bekommen, wenn man den Griechen jetzt entgegenkomme.

Sigmar Gabriel weist Gysi in die Schranken. Der wahre Skandal sei, dass eine angeblich linke Regierung in Griechenland zulasse, dass täglich eine Milliarde abfließt und das wohl kaum von den armen Leuten. „Unsere Leute haften für die Untätigkeit Ihrer politischen Freunde in Griechenland“, wirft Gabriel Gysi vor. Wie die Kanzlerin sieht er weder Europa noch den Euro in Gefahr. Das wäre nur der Fall, wenn man den griechischen Forderungen nachgeben würde. „Das wäre der Einstieg in eine bedingungslose Transferunion.“

In der Mitte zwischen Linken und SPD stehen die Grünen. Deren Fraktionschef Anton Hofreiter fordert, dass man endlich eine Umschuldung brauche, damit Griechenland auf die Beine komme und man wenigstens Teile der Kredite wiedersehe. Um diese Wahrheit drückten sich Merkel und Gabriel. Hofreiter fordert ein faires Abkommen mit Griechenland, das langfristig für Stabilität sorge. Eine langfristige Lösung strebt auch Finanzminister Schäuble an, da ist er sich mit Hofreiter einig. Schäuble aber verknüpft dies mit der klaren Ansage: Die Griechen können nur im Euro bleiben, wenn sie Reformen machen.

Mehr Texte und Hintergrundmaterial finden Sie unter:

schwaebische.de/griechenland