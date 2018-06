Merkel mahnt Demokratisierung Afrikas an

Bei ihrem Besuch am Sitz der Afrikanischen Union hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Mitgliedsländer zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Flucht, Terrorismus und wirtschaftliche Probleme aufgerufen. Merkel mahnte zum Ende ihrer Afrika-Reise in Addis Abeba an, die Demokratie auf dem Kontinent müsse befördert werden. Kritik übte sie am harten Vorgehen der Polizei gegen die Proteste in Äthiopien, wo seit Sonntag der Ausnahmezustand gilt.

Merkel weihte am AU-Sitz in der äthiopischen Hauptstadt das von Deutschland mit 30 Millionen Euro finanzierte Julius-Nyerere-Gebäude für die Abteilung Frieden und Sicherheit der Afrikanischen Union ein, nachdem sie in den vergangenen Tagen bereits Mali und Niger besucht hatte. Merkel will Afrika in den Fokus der europäischen Flüchtlingspolitik rücken. Um die Flüchtlingszahlen zu verringern, sollen auf dem Nachbarkontinent Staaten stabilisiert, die Wirtschaft gestärkt und den Menschen ein Leben in Frieden und ohne Hunger ermöglicht werden.

„Wir wissen, dass die wirtschaftliche Entwicklung sehr viel bedeutet, auch für die Stabilität in Europa“, sagte Merkel in Addis Abeba. „Wir haben ein Interesse daran, dass sich die Länder in Afrika, so unterschiedlich sie auch sind, gut entwickeln können. Das war auch Ziel meiner Reise.“

Merkel würdigte, dass afrikanische Staaten trotz aller Entwicklungsprobleme den Großteil der Flüchtlinge auf dem Kontinent aufnehmen. Allein Äthiopien beherbergt nach Angaben von Ministerpräsident Hailemariam Desalegn fast 780 000 Menschen.

Merkel warnte vor falschen Vorstellungen vieler Afrikaner bei einer Flucht über das Mittelmeer. Oft nähmen besonders junge Menschen „einen lebensgefährlichen Weg in Kauf, ohne zu wissen, was sie erwartet und ob sie überhaupt bleiben können“, sagte Merkel. Menschenhandel über das Mittelmeer müsse aufhören. „Wir können und dürfen nicht hinnehmen, dass Schlepperbanden mit dem Leben anderer spielen.“ Merkel warb für stabilere staatliche Strukturen, um Terrorgruppen in Afrika den Boden zu entziehen.

Problem Jugendarbeitslosigkeit

In Äthiopien regiert Ministerpräsident Hailemariam Desalegn seit Sonntag im Ausnahmezustand, nachdem bei Protesten in verschiedenen Landesteilen in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen getötet wurden. Der Polizei wird rücksichtsloses Vorgehen vorgeworfen. Merkel mahnte zu einer Demokratisierung des Landes, in dessen Parlament kein einziger Oppositionspolitiker sitzt.

Schließlich bot die Kanzlerin eine Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium zur Ausbildung der äthiopischen Polizei an, „damit die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt wird und nicht so viele Menschen umkommen bei solchen Ausschreitungen“.

Desalegn räumte „große Probleme“ etwa bei der Jugendarbeitslosigkeit ein. Der äthiopische Regierungs-chef kündigte an, dass seine Regierung das Land demokratisieren wolle. Das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte verteidigte der Ministerpräsident. Die Regierung könne keine Gewalt extremistischer Gruppen hinnehmen, sagte Desalegn.