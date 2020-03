Merkel in Fernsehansprache: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Nation am Abend in einer Fernsehansprache dazu auf, die Coronakrise nicht zu unterschätzen: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagt sie in der Ansprache, die am Abend im ZDF (19.20 Uhr) und der ARD (20.15 Uhr) landesweit ausgestrahlt wird und die vorab verbreitet wurde.

Laut der Bundeskanzlerin verändert das Coronavirus das Leben im Land dramatisch. Vorstellungen von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander würden auf die Probe gestellt wie nie zuvor.

Das Schwerste dabei sei das fehlende Miteinander: "Uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind."

Solange es noch keine Therapie und keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, kann es laut der Kanzlerin aber nur eine Richtschnur für alles Handeln geben: "Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen."

Unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden. Angela Merkel

Diese Zeit sei nötig, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann und um diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgen zu können.

"Unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden", so Merkel weiter.

Die geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind laut Merkel "Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab".

Alle diese staatlichen Maßnahmen gingen aber ins Leere, wenn nicht "das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus eingesetzt würde: "Und das sind wir selbst."

Kein Handschlag mehr

Die Menschen müssten weiter aus Rücksicht voneinander Abstand halten: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten.

Und am besten den direkten Kontakt zu den älteren Menschen in unserer Gesellschaft vermeiden, weil diese besonders gefährdet sind - das sei das Mittel der Wahl.

Auch gutgemeinte Besuche und vermeidbare Reisen sollten jetzt nicht mehr stattfinden. Insbesondere sollten Großeltern und Enkel gegenwärtig nicht zusammenkommen.

Alternative Mittel, um Kontakte zu pflegen, seien nun Skypen, Telefonate, Mails und auch Briefe.

Merkel nennt lobend zwei Beispiele von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können.

"Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist", so Merkel gegen Ende der Rede.

Dort warnt Sie auch davor, Gerüchten und Fake-News Glauben zu schenken.