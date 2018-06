Merkel dankt dem Hinweisgeber

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich von Afrika aus für die Mithilfe eines Syrers bedankt, der seinen terrorverdächtigen Landsmann Dschaber al-Bakr erst angezeigt hat – und dann, zusammen mit anderen Landsleuten, gefesselt der Polizei übergeben haben soll. Der flüchtige Bombenbauer hatte diesen Mann am Sonntagabend auf dem Leipziger Bahnhof angesprochen und gefragt, ob er bei ihm übernachten könnte. Der couragierte Syrer, der wusste, dass es sich um einen gesuchten Terroristen handelt, nahm al-Bakr mit nach Hause und gab der Polizei einen Tipp. Um 0.42 Uhr am Montag konnte die Polizei den 22-jährigen al-Bakr in einem Plattenbau in Leipzig festnehmen. Er wurde nach Dresden überstellt und dem Haftrichter vorgeführt.

„Beispiel für Zivilcourage“

Wer genau den deutschen Sicherheitsbehörden half, will das Landeskriminalamt Sachsen allerdings nicht an die Öffentlichkeit geben, um den oder die Hinweisgeber nicht in Gefahr zu bringen. Für Jan Korte, den Fraktionsvize der Linken, ist die Festnahme durch Landsleute auf jeden Fall „ein gutes Beispiel für Zivilcourage“. Laut Korte beweist der Fall außerdem, dass die Fahndung und die verfügbaren Instrumente der Sicherheitsbehörden gut funktionieren würden. Sprich: Dass neue Gesetze deswegen nicht nötig sind.

Das sehen nicht alle so. Merkel will nach eigenen Worten „alles Menschenmögliche tun, notfalls dann auch die Gesetze verändern, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“. In Berlin hat die Diskussion Fahrt aufgenommen, wie man gegen Gefährder schärfer vorgehen kann. Schon im August hatte Innenminister Thomas de Maizière ein Sicherheitspaket vorgestellt, in dem er fordert, einen Haftgrund der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit einzuführen, um Islamisten künftig in Abschiebehaft nehmen zu können.

Dieser Vorschlag, jetzt in der Ressortabstimmung, hat ungeahnte Aktualität. De Maizière ging es allerdings nicht um präventive Maßnahmen, sondern um Menschen, die bereits zur Ausreise verpflichtet wurden, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde oder sie straffällig geworden sind. Auch der Innenminister denkt also nicht an eine Art von Präventivhaft für die geschätzt 500 Gefährder in Deutschland. Der CSU-Innenexperte Stephan Mayer fordert deshalb noch mehr Personal der Sicherheitsbehörden, um diese Menschen beobachten zu können. Auch Rainer Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft, spricht von 20 Millionen Überstunden, welche die Polizei im letzten Jahr geleistet habe, und fordert mehr Personal.

Erste Informationen über den mutmaßlichen Terroristen al-Bakr sollen von ausländischen Geheimdiensten gekommen sein, die an den Bundesnachrichtendienst weitergeleitet wurden. Sachsens Innenminister Markus Ulbig bezeichnete am Montag in Dresden die Festnahme als einen „großartigen Erfolg“. Doch sie gelang nicht auf Anhieb.

Zugriff abgebrochen

Bereits seit Samstagvormittag hatte die Polizei bundesweit nach Dschaber al-Bakr gefahndet. Zuvor hatte die Polizei das Wohnhaus des Syrers in Chemnitz observiert, ohne jedoch den Verdächtigen im entscheidenden Moment fassen zu können. Jörg Michaelis, Leiter des Landeskriminalamtes Sachsen, erklärte dazu in der Pressekonferenz in Dresden: „Wir wussten nicht, in welcher Wohnung sich der Tatverdächtige tatsächlich aufhielt.“ Deshalb sei der Zugriff abgebrochen worden.

Die Polizei sei zudem davon ausgegangen, dass der vom 22-Jährigen hergestellte Sprengstoff kurz vor der Fertigstellung war oder der Mann sogar eine Sprengweste hatte. Deshalb habe man das Mehrfamilienhaus beobachtet. Ein Mann, vielleicht al-Bakr selbst, verließ am Samstagmorgen das Haus. „Eine Schussabgabe war zu riskant“, sagt das Landeskriminalamt, da zu viele Unbeteiligte in der Nähe gewesen seien.

Der in Chemnitz gefundene Sprengstoff – es handelt sich um 1,5 Kilogramm TATP – ist ähnlich dem bei den Attentaten in Paris und Brüssel. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Al-Bakr, der jetzt in Dresden in Haft ist, wurde am 19. Februar 2015 in der Erstaufnahme in München registriert und einen Tag später nach Chemnitz gebracht. Am 9. Juni 2015 wurde ihm in Deutschland Asyl gewährt. Wegen der langen Zeit besteht also die Möglichkeit, dass der Mann erst in Deutschland radikalisiert wurde. Ein zweiter Tatverdächtiger, ein 33 Jahre alter Syrer, wurde am 5. März des vergangenen Jahres in Deutschland als Flüchtling anerkannt.