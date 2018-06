Merkel brachte Putin zum Reden

Am Vortag des geplanten Gipfels von Minsk war es noch fraglich, ob das Treffen in der weißrussischen Hauptstadt mit Vertretern der EU, Russlands und der Ukraine stattfinden würde. Jedoch haben es die möglichen Teilnehmer durch ihre hektische Reisediplomatie der vergangenen Tage geschafft, Hoffnungen zu wecken.

Quellen in Delegationskreisen sprachen gestern von „wesentlichen Ergebnissen“ in Vorgesprächen und äußerten „vorsichtigen Optimismus“. Auf der anderen Seite jedoch dämpften Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Kremlchef Wladimir Putin die wachsenden Erwartungen vor der Minsker Runde.

So verfahren ist die Situation und so komplex das Interessengeflecht in der Ostukraine, wo seit dem Ausbruch der Kämpfe 2014 mindestens 5500 Menschen gestorben sind, dass heute niemand etwas garantieren kann. Am wenigsten eine Weichenstellung hin zum dauerhaften Frieden. Die einzige realistische Erwartung an den Krisengipfel ist die Einigung auf einen Mechanismus, mit dem eine Waffenruhe im Donbass-Gebiet gesichert werden kann.

„Der Wille auf allen Seiten ist da, wie auch die Einsicht für die Notwendigkeit des Treffens, wenn man den Krieg stoppen will“, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Er hebt die Rolle der Kanzlerin in der Vorbereitung des Gipfels hervor: Nicht die amerikanische Androhung der Waffenlieferungen an die Ukraine habe Putin zum Einlenken bewegt, sondern Merkels Bereitschaft, nach Moskau zu reisen.

Große Skepsis

Jedoch ist der Russland-Experte skeptisch, was das Ergebnis angeht. Die russische Seite stelle Forderungen, die für Kiew inakzeptabel seien.

Der von Angela Merkel und François Hollande erarbeitete Plan für einen Waffenstillstand beruht angeblich auf der Einrichtung einer demilitarisierten Pufferzone zwischen den Konfliktseiten im Donbass, aus der schweres Geschütz abgezogen werden soll. Das deckt sich angeblich mit den Wünschen des Kremls, der die Aufsicht in der Pufferzone übernehmen will. „Ich glaube nicht, dass die ukrainische Seite dieser Lösung zustimmen wird, weil sie Provokationen fürchtet“, urteilt Stefan Meister. Der Russland-Kenner hält einen OSZE-Einsatz in der Pufferzone für eine akzeptablere Lösung.

Ein weiteres Problem für Kiew seien die Landgewinne durch die Separatisten seit dem ersten Treffen von Minsk im September 2014: „Es geht darum, die Demarkationslinie, die im Moment existiert, anzuerkennen.“ Die dritte große Streitfrage sei die mögliche Autonomie der Separatistengebiete. „Verlieren werden in dieser Situation alle, aber am meisten die ukrainische Führung“, ist sich Meister sicher.

Sollte der Minsker Gipfel am Mittwoch scheitern, sind nach Expertenmeinung US-Waffenlieferungen an die ukrainische Armee möglich. Man würde darauf „diplomatische Antworten“ geben, hieß es gestern aus Moskau. Stefan Meister hält das für einen Bluff: „Jetzt schon fließen Waffen an die Rebellen, Russland wird sie noch mehr bewaffnen wollen.“