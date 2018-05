Merkel beginnt Gespräche in Peking

Schrankenlos heißt nicht zwangsläufig staufrei. Diese Erfahrung haben viele Autofahrer am Pfingstmontag in Lindau gemacht. In der Bregenzer Straße und auf der Inselstraße ging zeitweise nichts mehr. Neuralgische Punkte waren die Ampeln an der Bregenzer Straße und am Kreisel zur Hinteren Insel. Stadt und Polizei wollen nun in diesen Bereichen nachbessern.

Schönes Wetter, Feiertag und Kunsthandwerkermarkt: Der Ansturm auf die Insel war Pfingstmontag riesig, die Parkplätze samt Parkhaus waren schnell besetzt.