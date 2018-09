Merkel äußert Verständnis für Unmut vieler Ostdeutscher

Ein Mann jüngeren Alters soll am Freitagnachmittag in der Ravensburger Innenstadt drei Menschen schwer verletzt haben. Laut Augenzeugenberichten soll der Mann mit einem Küchenmesser über den Marienplatz gelaufen sein und unverständliche Dinge vor sich hingemurmelt haben. Das erste Opfer soll er an einer Bushaltestelle aufgrund eines Disputs niedergestochen haben, auf das zweite Opfer, ein Mann, stach er ein, weil dieser ihn aufhalten wollte. Eine dritte Person soll vor einem Kino in der Nähe verletzt worden sein.