Menschenrechtler: „Zeit für eine klare Haltung gegen Russland“

Der Kreml hat die Tätigkeiten dreier deutscher Organisationen in Russland verboten. Eine davon ist das Zentrum Liberale Moderne. Sein Direktor Ralf Fücks sieht einen direkten Zusammenhang mit den Ereignissen im benachbarten Belarus.

Herr Fücks, wie wirkt sich die Entscheidung der russischen Regierung konkret auf Ihre Arbeit aus?

Das ist ein sehr scharfes Schwert, das der Kreml einsetzt. Mit unserer Listung als unerwünschte ausländische Organisation ist es ab sofort für unsere russischen Freunde und Partner verboten, mit uns in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Darauf stehen im Wiederholungsfall vier Jahre Haft.

Was wirft man Ihnen denn vor?

Uns wurde zum einen eine Unterstützung separatistischer Aktivitäten vorgeworfen. Das zielt wahrscheinlich auf unsere Kontakte zu Kritikern der Krim-Annexion. Dann ein Verstoß gegen die Brennstoffinteressen Russlands, weil wir die Erdgaspipeline Nord Stream 2 kritisieren. Auch die Verbreitung von Propaganda gegen traditionelle Werte und Lebensformen hält man uns vor, weil wir LGBTI-Organisationen in Russland unterstützen, und eine Verfälschung der historischen Rolle der Sowjetunion. Der härteste Vorwurf ist aber eine angebliche Unterstützung terroristischer Aktivitäten, der nie konkretisiert wurde. Es kann sein, dass es sich dabei um unsere Unterstützung für Alexej Nawalny dreht. In den vergangenen Monaten beobachten wir eine Verschärfung der Repressionen gegen die russische Zivilgesellschaft. Ihr soll der internationale Rückhalt abgeschnitten werden.

Wo sehen Sie den Anlass dafür, dass diese Maßnahmen gerade jetzt ergriffen werden?

In meinen Augen war ein Auslöser die Panik im Kreml über die demokratische Bewegung in Belarus. Sie wurde als Warnsignal dafür wahrgenommen, dass das in Russland auch passieren könnte. Seit der deutschen Unterstützung für Nawalny sind im Kreml nun auch die Hemmungen gefallen, Rücksicht auf die deutsch-russischen Sonderbeziehungen zu nehmen.

War es im Rückblick ein Fehler, dass Deutschland sich so vehement für Nawalny eingesetzt hat?

Nein. Im Gegenteil. Es ist höchste Zeit, dass wir eine klare Haltung gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Russland einnehmen und unsere Unterstützung der demokratischen Opposition verstärken.

Dann würden sich die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau vermutlich verdüstern.

Die Bundesregierung und die EU-Kommission müssen endlich klare Bedingungen für die Zusammenarbeit benennen. Man kann nicht die wirtschaftliche Verflechtung intensivieren wollen und gleichzeitig die zunehmenden Repressionen in Russland ignorieren. Da muss ein Junktim hergestellt werden. Ich glaube, das ist die einzige Sprache, die der Kreml versteht. Denn Russland ist nicht der Gigant, als der es oft erscheint. Es ist von uns viel abhängiger als umgekehrt.