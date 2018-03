Mehr Geld für mehr Menschen

Mehr Geld vom Staat: Die Bundesregierung will Mieter mit geringen Einkommen entlasten. Nach dem Willen von Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) sollen mehr Menschen Wohngeld bekommen können. Die Wohngeld-Reform soll nun zu Jahresbeginn 2016 starten. Rasmus Buchsteiner hat die wichtigsten Antworten.

Was ist das Wohngeld?

Es ist ein staatlicher Mietzuschuss für Geringverdiener. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der Familienmitglieder, dem Haushaltseinkommen und der Höhe der Miete. Bisher hatten 541000 Haushalte Anspruch auf Wohngeld. Nach Angaben des Bauministeriums soll sich die Zahl der Empfänger-Haushalte auf 870 000 erhöhen. Die Leistungsverbesserungen würden insbesondere Familien und Rentnern zugutekommen. Regional gestaffelt werden auch die so genannten Miethöchstbeträge erhöht – also die Grenzen, bis zu der die Miete durch das Wohngeld bezuschusst wird.

Wie wirkt sich die Erhöhung aus?

Das Wohngeld steigt im Schnitt um rund 39 Prozent. Entsprechend werden die so genannten Tabellenwerte erhöht. In besonderen Fallkonstellationen ergibt sich unterm Strich ein Plus von bis zu knapp 200 Prozent. Hier zwei Beispiele: Ein Rentner in Bayern mit monatlich 850 Euro Rente und einer Bruttokaltmiete von 305 Euro erhält bisher 20 Euro Wohngeld, nach der Reform sollen es 58 Euro sein. Eine Alleinerziehende im Ruhrgebiet mit zwei Kindern, 1400 Euro Einkommen und 300 Euro Unterhalt und einer Kaltmiete von 520 Euro bekäme bei Umsetzung der Pläne 187 Euro Wohngeld – 116 Euro mehr als vorher.

Wann ist das Wohngeld zum letzten Mal erhöht worden?

Die letzte Erhöhung ist 2009 erfolgt. Seitdem sind die Verbraucherpreise in Deutschland durchschnittlich um acht Prozent gestiegen und die Warmmieten im Schnitt um neun Prozent. Bei armutsgefährdeten Haushalten ist der Anteil der Wohnkosten von 35,1 Prozent (2010) auf 39,4 Prozent (2013) gewachsen. Mit der jetzigen Reform will die Bundesregierung das Wohngeld an die Entwicklung der Einkommen, der Heizkosten und gestiegenen Mieten.

Was ist aus der Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses geworden?

Die SPD wollte den Heizkostenzuschuss ursprünglich wieder einführen – die Union legte jedoch ihr Veto ein. Nun werde der Heizkostenanstieg eben über einen höheren Wohngeldanstieg abgefangen.

Was kostet die Wohngelderhöhung die Steuerzahler?

Laut Entwurf des Bauministeriums wird die Wohngeldreform 2016 zu Mehrausgaben von 810 Millionen Euro führen, die sich Bund und Länder zu teilen hätten. Für 2017 wird mit zusätzlichen Ausgaben von 760 Millionen Euro gerechnet, für 2018 mit 690 Millionen Euro.

Wie steht es um die Koalitionspläne zur Einführung einer Mietpreisbremse?

Die Umsetzung zieht sich hin. Die Union will insbesondere bei den Regelungen für die Übernahme von Maklergebühren noch Änderungen durchsetzen, was die SPD strikt ablehnt. Der Streit soll am Dienstag Thema beim Spitzentreffen der Großen Koalition im Kanzleramt sein.