Mehr Empfänger, höhere Zuschüsse: Zwei Millionen Haushalte könnten künftig Wohngeld bekommen

Der Handlungsdruck der Bundesregierung ist enorm: Energiekosten und Lebensmittelpreise sind dermaßen gestiegen, dass bei vielen Haushalten am Ende des Monats ein Minus in der Kasse ist. Um sie finanziell zu entlasten, hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Wohngeldreform beschlossen. Zudem soll noch in diesem Jahr ein zweiter Heizkostenzuschuss ausgezahlt werden. Um Familien mit kleinerem und mittlerem Einkommen beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen, plant das Bauministerium für das kommende Jahr eine neue Förderung. Hier die wichtigsten Punkte der geplanten Vorhaben.

Was verändert sich beim Wohngeld?

Die Zahl der Berechtigten wird sich deutlich erhöhen. Bauministerin Klara Geywitz spricht von 4,5 Millionen Menschen in zwei Millionen Haushalten, die künftig vom „Wohngeld Plus“ profitieren könnten. Derzeit bekommen 1,3 Millionen Menschen in 600 000 Haushalten Wohngeld. Die Frage, wer künftig berechtigt ist, lässt sich nicht so einfach beantworten, weil dabei mehrere Faktoren wie Einkommen, Personen im Haushalt, der Wohnort und die Miete eine Rolle spielen. Geywitz geht davon aus, dass künftig sehr viel mehr Erwerbstätige mit geringem Einkommen, Familien, Rentner, aber auch Bewohner von Alten- und Pflegeheimen wohngeldberechtigt sind.

Mit wie viel Geld können Wohngeldberechtigte rechnen?

Auch das hängt von den individuellen Gegebenheiten der Wohngeldempfänger ab. Im Durchschnitt aller bisherigen Wohngeldhaushalte werde der staatliche Zuschuss voraussichtlich von rund 180 Euro pro Monat (ohne Reform) auf rund 370 Euro pro Monat steigen, teilt das Bauministerium mit. Zum eigentlichen Wohngeld gehören künftig auch ein dauerhafter Heizkostenzuschuss und eine sogenannte Klimakomponente. Der Heizkostenzuschuss richtet sich nach der Quadratmeterzahl. Mit dem Klimazuschlag sollen höhere Mieten nach einer energetischen Sanierung des Gebäudes abgefedert werden.

Gibt es Beispielberechnungen für das neue Wohngeld?

Ja. Nach Berechnungen des Kölner Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) ist bislang ein Single, der in einer besonders teuren Gegend lebt, wohngeldberechtigt, sobald er weniger als 1797 Euro brutto verdient. Künftig steigt die Grenze auf 2301 Euro. Für eine vierköpfige Familie in einer teuren Gegend steigt die Einkommensgrenze von aktuell 3697 auf 5077 Euro. Auch die Höhe des neuen Wohngelds haben die IW-Experten an Beispielen berechnet. So habe eine vierköpfige Familie in München mit einem Einkommen von 2386 Euro (brutto) und einer Kaltmiete von 1000 Euro bisher Anspruch auf 481 Euro Wohngeld im Monat. Ab Januar 2023 steige das Wohngeld auf 804 Euro (plus 323 Euro).

Was kostet die Wohlgeldreform – und wer bezahlt das?

Nach Angaben von Geywitz trägt der Bund 1,85 Milliarden Euro zur Wohngeldreform bei. Die andere Hälfte soll, wie bisher, von den Ländern kommen. Das dürfte allerdings noch zu Debatten zwischen Bund und Landesregierungen führen. Wohnungswirtschaft und Kommunen warnen zudem vor langen Bearbeitungszeiten, wenn die Novelle Anfang Januar in Kraft tritt, da jeder Antrag neu geprüft werden müsse.

Was ist als Überbrückung bis Januar vorgesehen?

Ein zweiter Heizkostenzuschuss soll diejenigen entlasten, die in den Monaten von September bis Dezember mindestens einen Monat lang Anspruch auf Wohngeld hatten. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind 415 Euro vorgesehen, wer zu zweit lebt, bekommt 540 Euro im Monat, für jede weitere Person gibt es einen Zuschlag von 100 Euro. Bafög-Empfänger und Auszubildende mit Beihilfen erhalten 345 Euro.

Was ist geplant, um künftig mehr Familien Wohneigentum zu ermöglichen?

Nach einem Papier des Bauministeriums, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, sollen Familien mit mindestens einem Kind und einem maximal zu versteuerndem Jahreseinkommen von 60 000 Euro einen zinsgünstigen Kredit bei der staatlichen Förderbank KfW beantragen können, wenn sie Wohneigentum erwerben wollen. Dieser Kredit soll sozusagen das Eigenkapital ersetzen, das Haushalte mit kleinerem und mittlerem Einkommen selbst nicht haben. Die neue Förderung soll das Baukindergeld ersetzen, das 2021 abgelaufen war.

Wieviel Geld ist in diesem Fördertopf?

Insgesamt steht eine Milliarde Euro zur Verfügung, Finanzmittel aus dem Kima- und Transformationsfonds. Davon sind 350 Millionen Euro für die Förderung der Familien geplant. Mit den anderen 650 Millionen Euro sollen Bauvorhaben unter anderem von Wohnungskonzernen, Genossenschaften und Kommunen gefördert werden. Voraussetzung für die Förderung ist allerdings, dass die Neubauten energieeffizienter sind, als es der gesetzliche Mindeststandard vorschreiben. Dieser liegt von Januar 2023 an bei EH 55. Ein solches Haus verbraucht 55 Prozent der gesetzlich zulässigen Energiemenge.