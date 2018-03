Mehr Beteiligung tut auch der CDU gut

Die Junge Union war es, die im letzten Oktober CDU-Chefin Merkel den Sonderparteitag abgerungen hat. Bislang hatte in der CDU immer nur der Bundesausschuss die Aufgabe, Koalitionsverträgen zuzustimmen. Mehr Diskussion, mehr Beteiligung tun auch der CDU gut. Die Parteispitze muss zwar nicht wie jene der SPD um die Zustimmung zur Großen Koalition fürchten. Doch genug Anlass, auf ihre Kritiker zu hören hat auch sie. Denn natürlich büßte die CDU in den letzten Jahren an Profil ein, sie ist beliebiger geworden. Der große Gegner fehlt, und so verwaschen Große Koalitionen die Unterschiede. Sie nutzen dem Land, aber können den Volksparteien am Ende schaden. Die Sehnsucht der Mitglieder nach Orientierung und einer neuen Selbstvergewisserung ist nicht nur in der SPD greifbar, sondern auch in der CDU.

Hinzu kommt: Angela Merkel hat das christlich-soziale und das liberale Element ihrer Partei verkörpert, dabei aber die Konservativen zu wenig eingebunden. Das rächt sich jetzt – zu einer Zeit, in der spürbar wird, dass ihr Ansehen den Zenit längst überschritten hat, in ihrer Partei und auch anderswo. Die Kritik wird lauter werden, wenn die neue Regierung erst einmal gebildet ist. Und wenn das nicht gelingt, wird es mit der Disziplin auch in der CDU vorbei sein.