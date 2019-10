Mehr als Ungehorsam

Von Schwäbische Zeitung

Die seit dem frühen Mittwochmorgen aus Vöhringen/Lkr. Rottweil vermisste Ronja M. ist am Samstag in Göppingen gesehen worden, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt.

Zeugen sahen einer Pressemitteilung zufolge die gesuchte 16-Jährige in der Göppinger „Barbarossa-Therme“. Sie war in Begleitung mehrerer Personen, darunter auch Kinder. Die Polizei schließt deswegen nicht aus, dass sich die Gesuchte im Raum Göppingen aufhält.

