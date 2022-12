Mehr als ein Drittel der Ukrainer will für längere Zeit in Deutschland bleiben

Für Städte und Kommunen in Deutschland ist die Aufnahme von mehr als einer Million Geflüchteten aus der Ukraine bekanntermaßen eine Herausforderung. Doch wie geht es den Menschen selbst, die vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ihr Heimatland verlassen haben. Diese Frage haben mehrere Forschungsinstitute in einer Studie untersucht. Sie wurde am Donnerstag in Berlin vorgestellt.

Ein Ergebnis der repräsentativen Befragung von mehr als 11.000 Ukrainerinnen und Ukrainer: 37 Prozent der Kriegsflüchtlinge möchten für immer oder mehrere Jahre in Deutschland bleiben, 34 Prozent bis Kriegsende, 27 Prozent sind noch unentschieden – und zwei Prozent planen, Deutschland innerhalb eines Jahres wieder zu verlassen. Andere Fluchtbewegungen haben allerdings gezeigt, dass sich der Anteil der Bleibewilligen erhöht, je länger ein Konflikt andauert.

Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg bewertete es positiv, dass bereits 17 Prozent der Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter zum Zeitpunkt der Befragung zwischen August und Oktober dieses Jahres bereits einen Job hatten. Das sei im Vergleich zu anderen Flüchtlingen in Deutschland ein sehr hoher Wert. Er warnte aber vor zu hohen Erwartungen mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Selbst wenn alle erwerbsfähigen Ukrainer berufstätig wären, würde dies die deutschen Arbeitsmarktprobleme nicht lösen, sagte er. Denn dafür bräuchte es pro Jahr 400.000 Zuwanderer.

Das Bildungsniveau der ukrainischen Geflüchteten ist laut Studie hoch. 72 Prozent von ihnen haben einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Abschlüsse. Hingegen sind ihre Deutschkenntnisse eher gering. Nur vier Prozent gaben gute Kenntnisse an, alle anderen können nur schlecht oder überhaupt nicht Deutsch. Aber viele wollen es lernen: 51 Prozent der erwachsenen Flüchtlinge besuchten einen Deutschkurs oder hatten ihn schon abgeschlossen.

Dass die meisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine weiblich sind, ist keine neue Erkenntnis. Die Studie ergab einen Anteil von 80 Prozent Frauen, knapp die Hälfte ist mit minderjährigen Kindern gekommen. Überraschend ist dagegen dieses Ergebnis: Nur neun Prozent der Geflohenen leben in einer Gemeinschaftsunterkunft. Knapp drei Viertel wohnen in einer privaten Unterkunft, weitere 17 Prozent in Hotels und Pensionen. An der Studie „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland – Flucht, Ankunft, Leben“ haben neben dem IAB das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und das Sozio-oekonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mitgewirkt.