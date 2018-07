Mehr als 18 000 Staatsbedienstete in Türkei entlassen

Weiterhin haben mehr als 100 Unitymedia-Kunden in der Buchhaldenstraße in Sigmaringen und Umgebung kein Fernsehen: Kern des Problem ist, wie berichtet, ein defekter Signal-Verstärker, der in einem privaten Wohngebäude in der Buchhaldenstraße eingebaut ist. Der Eigentümer, der namentlich nicht genannt werden möchte, gewährt Unitymedia bislang keinen Zugang zu seinem Haus. Das Unternehmen wiederum sieht sich von dem Mann unter Druck gesetzt. Seit mehreren Wochen leiden Unitymedia-Kunden unter einem stark beeinträchtigten Fernseh-Signal.