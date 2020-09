May liest Johnson die Leviten

Die Ansprache der sehr ehrenwerten Abgeordneten für den Wahlkreis Maidenhead dauerte nicht einmal zehn Minuten. Im sozial distanzierten und stark ausgedünnten Unterhaus kann die gewohnte Atmosphäre derzeit nicht aufkommen. Doch Theresa Mays Redebeitrag elektrisierte die Parlamentskammer: „Waghalsig und verantwortungslos“ sei das Vorhaben ihres Nachfolgers Boris Johnson, teilte die vor Jahresfrist von ihrer eigenen Partei aus dem Amt der Premierministerin gejagte 63-Jährige mit. Die Brexit-Klauseln im neuen Binnenmarktgesetz der konservativen Regierung seien nicht nur unnötig, sondern gefährlich: „Sie beschädigen das internationale Ansehen des Vereinigten Königreichs und gefährden seinen Zusammenhalt.“

Seit die Regierung vor vierzehn Tagen ihr Gesetz vorstellte und später einräumte, es stelle einen „Bruch des Völkerrechts“ dar, laufen Rechtsexperten und Opposition dagegen Sturm. Denn die infrage stehenden Klauseln würden den EU-Austrittsvertrag teilweise aushebeln. Das sogenannte Nordirland-Protokoll sollte die offene Grenze zwischen der britischen Provinz und der Republik im Süden der grünen Insel offenhalten. Weil dadurch ein Teil des Vereinigten Königreiches quasi Teil des Binnenmarktes bleibt, sieht die Verabredung begrenzte Zoll- und Veterinärkontrollen zwischen der Hauptinsel Großbritannien und Nordirland vor. Davon will die Regierung nun nichts mehr wissen.

Einige konservative Fraktionsmitglieder ließen sich bei der Beratung des Gesetzes in den Ausschüssen durch ein Entgegenkommen der Regierung beschwichtigen: Den geplanten Vertragsbruch soll es nur dann geben, wenn das Unterhaus ausdrücklich zustimmt. May fand das nicht ausreichend. Aus Sicht des Auslandes mache es „keinerlei Unterschied“, ob Regierung oder Parlament den Rechtsbruch absegneten, teilte sie mit stählerner Stimme mit.

Anschließend zerriss sie die Argumentation der Regierung in der Luft. Der geplante Rechtsbruch trage nicht zur Rettung des nordirischen Karfreitagsabkommens bei, sondern gefährde den fragilen Frieden in der einstigen Bürgerkriegsregion. Ohnehin gebe es bereits im Austrittsvertrag einen Mechanismus, mit dem Konflikte in einem Schiedsverfahren gelöst werden könnten. Stattdessen signalisiere die Regierung nun: „Wenn uns der Schiedsspruch nicht gefällt, kümmern wir uns nicht darum.“

Vor allem aber sorgte sich May um Großbritanniens weltweites Ansehen. Sie erinnerte an den Anschlag russischer Agenten auf einen Überläufer in Salisbury 2018. Als Reaktion auf den Einsatz des Nervengiftes Nowitschok hatten damals die Insel selbst sowie 28 Verbündete insgesamt 153 russische Spione ausgewiesen. „Diese Länder setzten ihr Vertrauen in unser Land. Was geschieht in Zukunft mit diesem Vertrauen?“ Sie werde gegen das geplante Gesetz stimmen, sagte May und forderte Regierungsmitglieder ausdrücklich dazu auf, sich ihr anzuschließen.

Vom traditionellen Platz der elder stateswoman in der dritten Reihe der seitlich ansteigenden Unterhausbänke hat die Politikerin in den vergangenen Monaten das Treiben ihres Nachfolgers auf der Regierungsbank verfolgt. Gelegentlich schrieb sie eifrig mit, manchmal verriet ihr Blick, wie wenig sie von Johnson und dessen Ministern hält. Bei ihren seltenen Redebeiträgen nahm sie den Nachfolger aber loyal gegen Vorwürfe in Schutz, die sie als unfair empfand.

Die jetzige Rebellion hatte sich allerdings im Juni schon angekündigt. Da beförderte der Premierminister seinen Brexit-Unterhändler David Frost – einer der wenigen Angehörigen des Foreign Office, die den EU-Austritt für eine gute Idee halten – nicht nur ins Oberhaus. Er machte ihn auch zum Nationalen Sicherheitsberater des Landes. Mays kurze Intervention im Parlament zu dem Thema hätte verächtlicher kaum sein können: Sie habe jahrelang vom sachkundigen Rat der Fachleute profitiert, teilte die frühere Premierministerin mit. Was also habe Frost auf einem Posten verloren, für den er keinerlei Expertise besitzt?

Der Stichelei folgte nun der Frontalangriff – und gespannt fragen sich die Auguren der konservativen Partei, ob May eine ähnliche Entwicklung durchmacht wie jene, überwiegend älteren, weißen Männer, die der Regierungschefin drei Jahre lang durch Dauer-Rebellionen das Leben erschwerten. Als Vorbild könnte die erste Frau in der Downing Street herhalten: Margaret Thatcher (1979-90) ließ ihren Nachfolger John Major (1990-97) immer wieder öffentlich wissen, wie inkompetent er handele.

Die eiserne Lady ist lange tot. Das geplante Gesetz hat nun Major mit dessen Labour-Nachfolgern Tony Blair (1997-2007) und Gordon Brown (2007-10) sowie mit Mays konservativem Vorgänger David Cameron (2010-16) vereint: Allesamt prangerten sie die Maßnahme als gefährlich für Großbritanniens internationalen Ruf an. Freilich kann nur May ihre Stimme im Parlament erheben; sämtliche Vorgänger haben das Unterhaus spätestens eine Legislaturperiode nach ihrem Ausscheiden, in Blairs und Camerons Fall sogar fluchtartig verlassen, zeigten auch kein Interesse an dem ihnen zustehenden Sitz im Oberhaus.