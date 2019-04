Mauern in Marokko - ein Spanier auf Trumps Spuren

Madrid - Auf Spaniens Stierkampfplätzen wird ein neuer Held bejubelt, kein Torero, sondern ein Politiker. Und zwar einer, der die Stiertöter öffentlich wie kein anderer gegen die Anti-Stierkampfbewegung verteidigt. „Abascal als Regierungs-chef“, skandierte dieser Tage begeistert das Publikum in der Arena von Valencia. Nicht nur in Spaniens Arenen wird Santiago Abascal, Chef der aufstrebenden Rechtsaußenpartei Vox, gefeiert. Auch die Hallen, in denen der 43-Jährige seine Wahlveranstaltungen abhält, bringt er mit dem Aufruf, die spanische Kultur und Nation zu verteidigen, zum Kochen.

„Vox ist eine patriotische Bewegung zur Rettung der nationalen Einheit, die bedroht ist durch die Separatisten“, sagt Abascal (Foto: AFP). Dieser Satz liefert die wesentliche Erklärung dafür, warum Vox zu einem politischen Phänomen geworden ist. Und warum die Rechtspopulisten bei der Wahl am Sonntag wohl erstmals und massiv ins spanische Parlament in Madrid einziehen werden.

Vox sei die spanienweite Antwort auf Kataloniens Separatisten, die Spaniens wirtschaftsstärkste Region vom Königreich abspalten wollen, kommentierte die Zeitung „El Mundo“. In der Tat weckte die Katalonienkrise im ganzen Land einen neuen Nationalstolz. Und dieser scheint dem studierten Soziologen Abascal die Wähler in Scharen zuzutreiben. Die Umfragen trauen Vox etwa elf Prozent zu. Abascal, der 20 Jahre lang Mitglied der konservativen Volkspartei war, träumt von mehr: „Wir glauben, dass wir deutlich besser abschneiden.“ Dass die wahre Stärke der Partei schwer prognostiziert werden kann, hängt auch damit zusammen, dass Vox von Spaniens sozialistischer Regierung als „rechtsextrem“ eingeordnet wird. Nicht alle Wähler bekennen sich offen zur Partei.

Ideologisch liegt Abascals Bewegung, die 2014 als eine Abspaltung der Volkspartei entstand, auf einer Höhe mit Deutschlands AfD und Frankreichs Rassemblement National, auch wenn politisch vieles von US-Präsident Donald Trump kopiert zu sein scheint. Etwa wenn Abascal fordert, die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika mit einer Mauer gegen Migranten abzuschotten und dem Nachbarn Marokko die Rechnung zu schicken. Auch sein Feldzug gegen die unabhängige Presse erinnert an Trumps Tiraden.

Am Sonntag schlägt für Abascal und die anderen Parteien die Stunde der Wahrheit. „El País“ errechnete den Mittelwert aller Umfragen der letzten Wochen: Danach liegen die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez mit etwa 30 Prozent vorne, sie könnten somit eine Neuauflage ihrer linksgerichteten Minderheitsregierung versuchen. Doch auch ein Sieg des von der Volkspartei angeführten konservativen Blocks ist nicht ausgeschlossen. Zum Zünglein an der Waage könnte somit Abascals Partei Vox werden.