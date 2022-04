Mathe und Sport

Auf einer Skala von Berufswünschen junger Leute nimmt die Lehrkraft regelmäßig einen Spitzenplatz ein. Ja bei Mädchen steht das Ziel, Lehrerin zu werden, sogar auf Platz eins. Vielleicht liegt es ja daran, dass knapp 15 Wochen Urlaub im Jahr für das Werben um pädagogische Fachkräfte durchaus kein Hinderungsgrund sind. Wer selbst schon einmal eine öffentliche Schule besucht hat, wird davon abgesehen große Unterschiede beim Eifer der Lehrer festgestellt haben.

Typische Fächerkombinationen können bereits Indizien für die Belastung einer Lehrkraft sein. Die Kombination Mathematik und Sport spricht für Menschen, die sich nach dem Studium bei der Weiterbildung nicht unbedingt ein Bein auszureißen gedenken. Denn der Satz des Pythagoras ist seit ungefähr 2592 Jahren gleich geblieben. Und auch in Sachen Leibesertüchtigung lässt sich der Ball schön flach halten, auch weil der Aufwand für Korrekturen von Klassenarbeiten eher gering bleibt, wenn gerade Federball auf dem Lehrplan steht.

Die Helden der Arbeit im Lehrerzimmer sind indes jene Naturen, die sich unerschrocken die Fächer Deutsch und Englisch in Kombination auf die polyglotten Fahnen geschrieben haben. Nicht nur, dass die deutsche Sprache eine schwere Sprache ist. Mehrseitige Erörterungen mit fragwürdiger These, Antithese und Synthese können Lehrerinnen und Lehrer an ihre physischen wie psychischen Grenzen bringen. Lediglich der gute alte Schulhausmeister, der jetzt allerdings „School Facility Manager“ heißt, hat’s vielleicht noch ein bisschen schwerer. (nyf)