Massentod im Kühlcontainer

Britische Rettungskräfte haben 39 Leichen in einem Container eines Lastwagens gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um 38 Erwachsene und einen Teenager. Der Sattelschlepper mit Kühlcontainer aus Bulgarien war in einem Industriegebiet in der Ortschaft Grays, etwa 30 Kilometer von London entfernt, abgestellt worden. Die Polizei nahm den 25-Jährigen Fahrer unter Mordverdacht fest. Premierminister Boris Johnson sprach von einer schrecklichen Tragödie, Innenministerin Priti Patel kündigte einen noch härteren Kampf gegen Menschenschmuggler an.

Ersten Ermittlungen der Kripo zufolge war der Sattelschlepper am vergangenen Samstag über einen walisischen Hafen ins Land gekommen. Dort docken Autofähren aus dem Dubliner Hafen an. Der festgenommene Fahrer stammt aus Nordirland. Großbritannien hat immer wieder Tragödien mit Menschenschmuggel erlebt. Normalerweise konzentriert sich dieser auf die Häfen am Ärmelkanal sowie den Tunnel zwischen Calais und Folkestone. Im Hafen von Dover kontrollierten Zollbeamte im Jahr 2000 einen vorgeblich mit Tomaten beladenen Lastzug aus Holland. In dem Kühlcontainer fanden sie zwei gerade noch lebende junge Männer und 58 Leichen, allesamt Chinesen. Ihr Fluchtwagen war zum stählernen Massengrab geworden, weil der holländische Fahrer an einem heißen Junitag die Kühlung abgeschaltet hatte. Er wurde später wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Seit Beginn des Jahrhunderts kontrolliert Großbritannien in Absprache mit Frankreich und den anderen Anrainern die Kanalhäfen. Die dortige Stacheldrahtzone gleicht mittlerweile dem früheren innerdeutschen Todesstreifen, wenn auch ohne Selbstschussanlagen. Flüchtlinge aus Afrika und Asien versuchen dennoch, auf rollende Lastwagen aufzuspringen oder sich unter Containern festzuklammern. Immer wieder kommen dabei junge Männer ums Leben.

Experten für den organisierten Menschenschmuggel bei der nationalen Kriminalbehörde NCA wiesen im vergangenen Jahr auf einen Verdrängungseffekt der Abwehrmaßnahmen am Ärmelkanal hin. Zunehmend würden die kriminellen Banden auf irische Häfen ausweichen. Dies könnte auch die Route des bulgarischen Lastwagens gewesen sein.

Durch den bevorstehenden Brexit sind die Fährverbindungen zwischen Cherbourg und Roscoff in Frankreich und dem südirischen Hafen Rosslare ausgebaut worden. Der gewaltige Umweg über die Nachbarinsel im Westen Großbritanniens hätte die Zollbeamten in Holyhead stutzig machen können. „Wenn der Lastwagen wirklich aus Bulgarien kam, wäre die Einreise über Holyhead schon sehr ungewöhnlich“, sagt Seamus Leheny von der Transportlobbygruppe FTA.

Die Sonderkommission verspricht sich von der Vernehmung des Fahrers nun Erkenntnisse über die letzte Reise sowie die Nationalität der 39Toten. Im Unterhaus drückten viele Abgeordnete ihren Schock und ihre Trauer aus. Man wolle sich gar nicht genauer vorstellen, sagte Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn, welch schreckliche Szenen sich in dem Container abgespielt hätten.

Die konservative Regierung verfolgt eine extrem rigide Asylpolitik. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 bot der damalige Premierminister David Cameron die Aufnahme von 20000 Menschen aus Lagern in syrischen Nachbarländern an, während in Mitteleuropa rund eine Million Asylsuchende ankamen. Man wolle Leute nicht dazu ermutigen, sich unter großen Gefahren kriminellen Schleppern auszuliefern, argumentierte die Regierung.

In den vergangenen Wochen versuchten gelegentlich kleine Gruppen die Überfahrt aus Frankreich mit Schlauchbooten im Ärmelkanal. Die meisten waren Syrer, Iraner oder Kurden. Das Innenministerium hat zur Abschreckung zwei Schiffe der Küstenwache vor Ort stationiert.