Maskenpflicht lockern: ja oder nein? - Sagen Sie uns Ihre Meinung

Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun bestätigt sich die Vermutung: Die Inzidenz liegt am Sonntag den vierten Tag in Folge über 50 im Landkreis Lindau, nämlich bei 73,2. Bereits am Samstag lag sie über 70 und sorgte damit dafür, dass Lindau deutschlandweit Spitzenreiter in der Sieben-Tage-Inzidenz war.

Am Sonntag liegt der Kreis mit seiner Inzidenz auf Platz 2. Nur der Kreis Schweinfurt liegt mit 86,1 noch höher. Nun gelten ab Montag, 14.