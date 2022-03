Maskenpflicht abschaffen - ja oder nein? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Wenige Tage vor dem Auslaufen der meisten Corona-Beschränkungen am 20. März wird Kritik am Ende der Maßnahmen laut. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält die geplanten Lockerungen für das falsche Signal. Er sei beunruhigt, da die Infektionszahlen in der letzten Woche wieder gestiegen seien - insbesondere beim Thema Maskenpflicht hält er den Kurs der Ampelkoalition für falsch.

"Es ist insofern schwer verständlich, warum eine Maskenpflicht in bestimmten Einrichtungen sein soll, aber zum Beispiel im Einzelhandel, der Gastronomie nicht, während man im öffentlichen Nahverkehr eine Maske aufsetzen soll. Es ist nicht so richtig durchgängig", sagte Reinhardt.

Das Land Baden-Württemberg reagierte seinerseits am Dienstagmittag und erklärte, man halte an der Maskenpflicht in Innenräumen wegen der hohen Infektionszahlen über den 20. März hinaus fest. Man werde die Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen, erklärte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU).

Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte sich tags zuvor bereits deutlich gegen die Abschaffung der Maskenpflicht ausgesprochen: „Es ist absurd, dass wir in einer Phase, in der nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch die Belegungen in den Krankenhäusern kontinuierlich zunehmen, eines der wichtigsten Instrumente aus der Hand geben, mit dem wir den Infektionsdruck abmildern können“, sagte der Grünen-Politiker.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wie stehen Sie zur Maskenpflicht - beibehalten oder abschaffen?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Gegen Unvernunft ist kein Kraut gewachsen, auch keine Gesetze.

Ingeborg F.: Es soll so bleiben, bis die Werte besser sind. Was ich möchte, was beibehaltet werden soll, habe ich außer der Maske, schon immer gemacht und werde es weiter tun. Gegen Unvernunft ist kein Kraut gewachsen, auch keine Gesetze.

Ich bin gerne bereit, eine Maske zu trage und meine Mitmenschen zu schützen.

Harald S.: Wenn ich mir die Zahlen anschaue, sehe ich keinen Grund, mein Verhalten zu ändern. Ich bin gerne bereit, mit der lächerlichen "Einschränkung" eine Maske zu tragen, meine Mitmenschen zu schützen. Um meine Freiheit auszuleben, muss ich nicht querdenken und jede staatliche Aktion attackieren oder boykottieren. Geht joggen anstatt "spazieren", das versorgt das Hirn besser mit Sauerstoff und erhöht das intellektuelle Denkvermögen.

Maskenpflicht wie bisher beibehalten.

Roland T.: Ich bin weiterhin für eine Maskenpflicht, wie sie bisher gehandhabt wird, also im Einzelhandel, im Öffentlichen Nahverkehr und in der Gastronomie, ebenso in den Schulen.

Brigitte K.: Also auf einem Wochenmarkt, kann ich gerne auf die Maske verzichten.

Herta S.: In erster Linie muss man sich fragen, wo man sich überwiegend ansteckt. Meines Wissens eher im privatem Bereich (ggf. Schule). Wenn jemand als Selbstschutz die Maske tragen möchte, habe ich kein Problem damit. Und wenn ich mich so umschaue, wer zurzeit krank ist, sind es überwiegend die Geimpften. Ganz nüchtern betrachtet. (Anm. d.Red. Dass sich mittlerweile auch Geimpfte infizieren, liegt A) an der Omikron-Variante und B) an einer höheren Impfquote - je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Impfdurchbrüche - und war C) auch nie ausgeschlossen worden. Eine Impfung schützt nicht vollständig vor einer Infektion, das war schon bei Delta offen so kommuniziert worden. Aber eine Impfung schützt in der Regel vor schwerem Krankheitsverlauf, der zur Hospitalisierung führt. Und folgt man den Angaben der Kliniken, vor allem der Intensivstationen, so finden sich da auch weiterhin erheblich überproportional ungeimpfte Menschen).

Alex M.: Maskenpflicht im ÖPNV und in Räumen (Einkauf, Ämtern...) beibehalten. Zumindest bis zum Sommer. Und dann sehen wir mal weiter.

Das Leben und die Gesundheit unserer Familien und unserer Freunde geht vor.

Reiner A.: Wenn die Maskenpflicht im Einzelhandel fällt, werden wir nur noch Online einkaufen, auch Lebensmittel. Und so wie ich denkt meine ganze Familie und unser gesamter Freundeskreis. Wir werden uns dabei auch gegenseitig unterstützen. Meine Mutter ist am 13. März 2022 im Krankenhaus trotz Boosterimpfung an Corona gestorben. Und wir haben im Familien- und Freundeskreis weitere liebe Menschen, die stark gefährdet sind und die wir deshalb vor diesem Virus beschützen müssen. Ich denke, so wie wir uns in dieser Situation verhalten werden, werden es sicher auch viele andere Menschen tun, die diese Möglichkeit nutzen können. Uns tut es außerordentlich weh, dass die heimische Wirtschaft darunter leiden muss. Aber das Leben und die Gesundheit unserer Familien und unserer Freunde geht hier vor. Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Rosi K.: Keine Maskenpflicht, das sollte jedem selbst überlassen werden.

Beibehalten, solange die Infektionszahlen so hoch sind.

Tanja B.: Ganz klar beibehalten. Solange die Infektionszahlen so hoch sind, bin ich gerne bereit weiterhin Maske zu tragen. Es gibt genug Berufsgruppen, die so oder so tagtäglich Maske tragen und nicht jammern.

Effektiver Schutz, aber freiwillig!

Josef N.: Ich denke wir haben in den letzten zwei Jahren alle gelernt, dass (FFP2-)Masken einen adäquaten Schutz für andere, aber auch einen signifikanten Selbstschutz bieten. Vor diesem Hintergrund bin ich für eine Abschaffung der Maskenpflicht und einer Fokussierung mehr auf die Freiwilligkeit. Wer sich in Innenräumen oder bei Menschenansammlungen nicht wohlfühlt ohne Maske, dem steht es natürlich frei eine zu tragen. Jetzt, wo sich die Menschen schon zum 2. oder 3. Mal mit Corona infizieren, sollten wir langsam gemerkt haben, dass dies bleibt und wir damit (normal) leben müssen. Es ist aber und wird hoffentlich auch nicht zur Normalität, verpflichtend mit einer Maske durch die Gegend zu laufen. Zumindest war es das in unseren Breitengraden bis vor der Pandemie nicht.

Viele Kinder sind da echt Vorbilder.

Michael P.: Maske sollte in Innenräume weiter benutzt werden. Gerade in Arztpraxen oder im Einzelhandel. Vorsichtiges Handeln ist weiter geboten. Viele Kinder sind da echt Vorbilder. Die jammern nicht, die ziehen einfach die Maske auf und fertig. Respekt!

Menschen sollen wieder selbst entscheiden können.

Andrea F.: Ich denke es wird wieder Zeit, dass die Menschen mehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Dazu gehört auch, ob man eine Maske tragen möchte oder nicht. Also Abschaffung der Maskenpflicht in ALLEN Bereichen.

Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, ohne Maske aus dem Haus zu gehen.

Peter V.: Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, ohne Maske aus dem Haus zu gehen. Meine Gesundheit ist mir wichtig und deshalb werde ich weiterhin eine Maske tragen. Was andere tun, ist mir schon lange egal. Viele Menschen sterben nach wie vor an Corona, auch weil sie nicht geimpft sind. Mir ist aber auch klar das geimpfte an Corona erkranken können, aber die müssen nicht mehr sterben. Jeder muss selber wissen, wie er mit seiner Gesundheit umgeht.

Lieber Test als Maske.

Erich S.: Ich denke nicht, dass es darum gehen, ob der eine Bereich oder der andere Bereich eine Maskenpflicht hat - sondern darum, was sinnvoller ist: Test oder Maske. Dass man kaum noch jemanden erklären kann, warum er dreifach geimpft und genesen und gerade vor dem Betreten einer Einrichtung frisch getestet nun auch noch eine FFP2 tragen soll, verstehe zumindest ich voll und ganz. Und da die Masken doch sehr belasten, würde ich mich bei einer Wahlfreiheit immer für den Test entscheiden und dann immer noch situationsabhängig selber entscheiden wollen, wann und wo ich noch Maske trage. Und da man eh in den Schulen durchlaufen lässt, kann man das Ganze bitte beschleunigen und endlich die Masken, die eh nicht korrekt getragen werden abschaffen. Wer trotzdem einen zusätzlichen Schutz tragen möchte, soll es bitte tun.

Wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurück.

Simon H.: In Altersheimen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, sonstige medizinische Einrichtungen kann man die Maskenpflicht (OP-Masken, medizinische Masken) belassen. Im Einzelhandel, Nahverkehr, öffentlichem Raum, da kann ja jeder selbst entscheiden. Wir müssen ja irgendwann zur Normalität zurück.

Die hohen Zahlen sprechen für sich.

Brigitte B.: Es ist schon traurig, dass das Tragen der Maske anscheinend immer noch für viele in der momentanen Situation auf unserer Erde das größte Problem ist. Die hohen Zahlen sprechen für sich, da macht es in manchen Situationen einfach noch Sinn, mit der Maske noch ein paar Wochen zu leben. Für das Querdenker-Milieu ist das natürlich unvorstellbar. Vielleicht hilft ein Blick in die Ukraine ein paar Querdenkern, was „eingesperrt“ wirklich heißt, z.B. im Keller. Oder welche Bedeutung die Begriffe Friede und Freiheit haben, die sie so groß auf der Straße rumproleten.

Dass Masken sehr gut schützen, ist erwiesen.

Barbara R.: Maskentragen ist weiterhin sinnvoll. Dass Masken sehr gut schützen, ist erwiesen. Ich wäre sogar generell für die Beibehaltung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.