Sanierungsfall Kanzleramt: Der weltgrößte Regierungssitz ist marode, teuer und eine bauliche Zumutung

Wer eine deutsche Bundeskanzlerin oder einen deutschen Bundeskanzler berät, hat einen mitunter sehr schweißtreibenden Job - und zwar nicht nur im übertragenen Sinn. Die Büroräume eines deutschen Regierungsoberhauptes befinden sich im Kanzleramt auf oberster Etage. Bei sonnigem Wetter, vor allem aber im Sommer, steigen dort die Temperaturen wie in einem Treibhaus an. Die Zustände sind bekannt und berüchtigt.

Schuld daran ist auch die spezielle Bauweise des Kanzleramts. Glas, sehr viel Glas prägt den Regierungskubus; gut für die Symbolik, aber schlecht bei Sonnenschein. Das ist aber nicht die einzige bauliche Schwachstelle an der Willy-Brandt-Straße 1. Es tropft, bröckelt und leckt immer wieder in der Top-Immobilie der deutschen Politik, um die sich in diesem Jahr gleich zwei Männer und eine Frau bewerben.

So sehr die drei da auch reinwollen, so mancher Regierungsbeamter würde lieber raus. Schon Erstbezieher Gerhard Schröder ranzte einst den Architekten an, er wisse schon, wen das Gebäude wenig begeistern werde: „nämlich alle, die hier arbeiten müssen.“

Alle Bundeskanzler und -kanzlerinne in der Geschichte der BRD

Atemberaubend sind im Kanzleramt nicht nur die Ausblicke auf Berlin-Mitte, sondern auch die Laufwege. Zehn Minuten kann es schon mal dauern zwischen Eingangspforte und Bürotür. Dafür wiederum hat jeder Mitarbeiter knapp 20 Quadratmeter für sich, doppelt so viel wie für Einzelbüros vorgeschrieben.

Weitere 400 Büros sind geplant

Nichtsdestotrotz soll sich die Kapazität im weltgrößten Regierungssitz nun 20 Jahre nach seiner Eröffnung noch einmal um 400 neue Büros verdoppeln. Zusätzlich sind ein Hubschrauberlandeplatz, ein Logistiktunnel, eine weitere Fußgängerbrücke sowie eine neue Kanzlerwohnung geplant.

Offenbar geht es nicht darum, einen funktionalen Zweckbau zu errichten. Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler

In den halbkreisförmigen sechsstöckigen Neubau sollen rund 400 weitere Mitarbeiter einziehen. Als Gründe für den vermehrten Personalaufwand nennt das Kanzleramt unter anderem „zunehmende Herausforderungen durch Pandemie, Energiewende, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Bekämpfung von Cyberkriminalität, Brexit und Digitalisierung“.

Die Bauarbeiten soll 2024 starten und vier Jahre dauern. Schon jetzt hat die Bundesregierung die erste Kostenschätzung von 485 Millionen Euro auf rund 600 Millionen Euro korrigiert und liegt dabei nur knapp unter den Kosten für das neue Berliner Stadtschloss.

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Bundestagswahl 2021

„Offenbar geht es nicht darum, einen funktionalen Zweckbau zu errichten“, kritisiert Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Dies und das permanente Anwachsen der Stellen im Kanzleramt halte er vor allem in der Corona-Krise mit ihren Rekordschulden der öffentlichen Haushalte für falsche Signale.

Kritik an Verschwendung von Steuergeldern

Auch der Bundesrechnungshof (BRH) hatte die Kanzleramts-Verdoppelung schon im vergangenen Jahr kritisiert. So sollen die viel gescholtenen Wintergärten im Neubau gleich über fünf Etagen gehen. „Sie erhöhen unnötig die Kubatur und bieten keinen Mehrwert, der den hohen Aufwand auch im Betrieb rechtfertigen würde“, kritisieren die Prüfer in ihrem Bericht.

Schon jetzt belaufen sich die Kosten für einen Quadratmeter Nutzfläche im Neubau auf 18 529 Euro. „Sie reichen damit an den Orientierungswert höchstinstallierter Forschungsgebäude im universitären Bereich heran“, erklären die Prüfer.

Doch warum braucht man in Zeiten von Homeoffice überhaupt so viel Platz zum Arbeiten? Wegen der Vertraulichkeit der Vorgänge sei es aus Sicherheitsgründen schwer möglich, dass sich Regierungsbeamte Büros und Computerarbeitsplätze teilen, heißt es dazu in einer Erklärung des Kanzleramts. Auch bedinge das erforderliche Zusammenspiel zwischen politischer Leitung und den Fachbereichen eine häufige Präsenz der Beschäftigten.

Urheberrecht als Hürde

Damit ihre Kinder gut betreut sind, will man für 2,8 Millionen Euro eine hauseigene Kita mit zwölf bis 15 Plätzen errichten. Die Möglichkeiten, unter anderem umweltschonender und energieeffizienter mit anderen Materialien wie zum Beispiel mehr Holz zu bauen, bleiben dabei beschränkt.

Denn die Planung des Erweiterungsbaus wurde aus urheberrechtlichen Gründen an die Architekten des bestehenden Kanzleramtsgebäudes Schultes Frank vergeben, die damit das städtebauliche „Band des Bundes“ vervollständigen sollen.

Damit alles optisch zueinander passt, wird also erneut viel Sichtbeton, Stahl, Aluminium und natürlich Glas verbaut werden. Doch zumindest was die Umhausung der 160 Meter langen Fußgängerbrücke über die Spree, für die 2,5 Millionen Euro veranschlagt wurden, betrifft, lässt sich verhandeln.

Die Verglasung sei unnötig und wegen zu erwartender Aufheizungen im Sommer sehr problematisch, hatten die BRH-Prüfer gemahnt. Das Bundeskanzleramt und die Bauverwaltung wollen die Empfehlung aufgreifen und auf die Verglasung verzichten.