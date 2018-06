Manchmal hat sie halt Waffen weggeräumt

Beate Zschäpe hat sich immer umgedreht, sobald sie den Gerichtssaal in München betrat, genau 248-mal. Sie stand dann mit dem Rücken zu den Fotografen und blieb so lange stehen, bis die wieder weg waren.

Manchmal erwischte sie jemand beim Rauslaufen und Rückwärtsgehen in der Drehung oder im Halbprofil, ein Zufallsbild. Das war das Äußerste. Am 249. Verhandlungstag jetzt aber lächelt sie frontal. Sie hat einen Schal umgebunden, die Haare mit der Lockenschere gedreht, und ihr Gesichtsausdruck soll einem offenen Buch gleichen. Er sagt: Schaut mich an!

So viele Verzögerungen dieser NSU-Prozess im Münchner Oberlandesgericht bisher auch gekannt hat: Nun geht es zügig. Pünktlicher Beginn, Präsenzfeststellung durch den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl, kurze Erwähnung des nunmehr fünften Verteidigers von Beate Zschäpe, Hermann Borchert. Der Saal ist voll, die Schlange war lang, es gab Leute, die andere Leute dafür gezahlt haben, dass sie von Mitternacht an da waren, als Stellvertreter. „Man muss es gesehen haben“, sagt einer, der reingekommen ist.

Was sieht man? Man sieht, zum Beispiel, wie die Aufmerksamkeit von Manfred Götzl in den nächsten gut 70 Minuten niemals nachlässt: Ganz am Schluss wird er als Erstes korrigieren, dass sich beim mündlichen Vortrag des Verteidigers Mathias Grasel eine Diskrepanz zur Seite vier des Dokuments ergeben habe. Dort sei von Uwe Mundlos, im Vortrag von Uwe Böhnhardt die Rede gewesen. Götzl ist also, wie immer, geistesgegenwärtig. Und doch, oder deshalb, ist auffällig, dass seine Körperspannung bereits nach ein paar Minuten ein ganz klein wenig geringer wird. Wie bei einem Schachspieler, der die Züge im Voraus geahnt hat, einstweilen auf der Hut bleibt, aber jedenfalls bis auf Weiteres nicht überrascht worden ist.

Götzl und der Saal vernehmen eine längere Einlassung von Grasel, jenem jungen Anwalt, mit dem Beate Zschäpe in den letzten Monaten an diesem Text gearbeitet hat. Er ist in der „Ich“-Form verfasst, „Ich, Beate“, dreht sich um Kindheit, frühes und spätes Leid und die erste große Liebe. Dann ein bisschen um Politik, ein wenig mehr um Beziehungen, viel um Ahnungslosigkeit und sehr viel um das, was man normalerweise als Lebenslüge bezeichnet: nicht wissen wollen, wie es wirklich ist. Zschäpes Einlassung hat eine Gliederung, folgt aber von Anfang an nur einem Ziel. Es will nahelegen, dass Beate Zschäpe zwar einiges bekannt war von zehn Morden und noch mehr Überfällen, und dass sie am Ende auch das Haus in Zwickau ansteckte. Aber entscheidend ist ein Satz: „Ich war weder an der Vorbereitung noch an der Durchführung dieser Taten beteiligt.“

Das heißt, ganz kurz: Beate Zschäpe hat nicht wahrhaben wollen, was sich faktisch von ihr aus nicht leugnen lässt und auch nicht geleugnet wird: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben eine Zeit, nachdem das Trio untergetaucht war, damit begonnen, neben dem Überfallen von Banken Menschen zu erschießen. Prinzipiell wahllos, wenn auch nicht unvorbereitet in den meisten Fällen. Zschäpe hat davon erfahren, war „entsetzt“ und „schockiert“, hat sich vergeblich widersetzt, wenn auch nur halbherzig, und endlich akzeptiert, dass sie nicht beides haben könne: ihre Freiheit beziehungsweise die Liebe zu Uwe Böhnhardt aufrechterhalten – und sich den Männern entgegenstellen. Als die beiden tot sind, sieht sich Zschäpe als eine Art von Testamentsvollstreckerin. Das, wie alles andere, sei gewissermaßen unvermeidlich gewesen, so wirkt es in Grasels Darstellung. Schicksal in der schwersten Variante. Und es tue ihr leid, lässt Zschäpe sagen, „aufrichtig“. Für die Opfer, die Angehörigen (und auch für sich selbst, hört man raus).

Wäre das die Wahrheit? Mit Mördern mitmachen, weil man sie am Leben und liebesfähig halten will, schließlich hatten Mundlos und Böhnhardt zeitig schon gedroht, sich gegenseitig umzubringen, sollten sie jemals auffliegen. Zschäpes Text sagt, so sei es gewesen.

Der Geschichtenerzähler Grasel beginnt mit allem, was man weiß nach zweieinhalb Jahren hier. Das ist die Fabel von der saufenden Mutter, ihren wechselnden Männern und der guten Oma Annerose. Jena in den 1980ern, Leben in der Plattenbausiedlung, kleinere Diebstähle von Beate Zschäpe, Hauptschulabschluss, Gärtnerinnenlehre, Gelegenheitsjobs, erste Liebe: Uwe Mundlos aus gutem Haus. Es kommt dann aber die noch größere Liebe für Zschäpe: Uwe Böhnhardt, mit schlechtem Leumund. Ein Mann mit Bomberjacke, Springerstiefel – rechts, ohne große Begründung. Konzerte, Demonstrationen, Sonnenwendfeiern. Zschäpe, die im Folgenden keinen Zweifel daran lässt, dass die beiden Männer später alle Morde verübt haben, wegen derer sie unter anderem zur Beihilfe angeklagt ist, probiert hier eine entscheidende Volte. Sie sucht die Grundschuld nicht in der eigenen Verfasstheit oder direkt beim Verfassungsschutz, sondern bei einer Person, Tino Brandt. Das ist der umstrittene thüringische V-Mann und Neonazi, der in München mehr schlecht als recht ausgesagt hat. „Tino Brandt“ heißt es, „war der Mittelpunkt aller Aktionen der Kameradschaft Jena.“

Der Verteidiger Grasel liest das alles vor wie ein gut bezahlter, aber auch leicht unbeteiligter Hörbuchsprecher, dem der Regisseur „Wärme“ empfohlen hat. Aber es bleibt kalt. Eisig kalt.

Über „Ideologie“ sei nie geredet worden. Man tat, was man tat. Verschickt Briefe mit Schwarzpulver, hortet Sprengstoff, bis 1998 Böhnhardts Elternhaus durchsucht wird und auch jene Garage, die Zschäpe angemietet hatte. Von da an sei es in den Untergrund nur ein kleiner Schritt gewesen: „Wir wollten das erst mal aus der Ferne beobachten“, resümiert Zschäpe. Mehrfache Wohnungswechsel in Chemnitz, dann in Zwickau. Aber wovon leben? Ende 1998 ist das Geld aufgebraucht, und der erste Edeka-Markt soll überfallen werden. Das machen die Männer. Und Zschäpe? War „weder an der Vorbereitung noch an der Durchführung beteiligt“.

Es entsteht nun, glaubt man Zschäpes Text aus der relativen Unschuldsoptik heraus, eine Situation, die sich bis zum Schluss nicht mehr ändern wird. Die Männer tun Dinge, die sie vor ihrer Frau (genauer wird das Verhältnis nie spezifiziert) angeblich geheim halten. Südafrika als Fluchtmöglichkeit kommt ins Spiel, Zschäpe kontaktiert einen Rechtsanwalt. Aber der Weg zurück ins Semi-Bürgerliche ist längst abgeschnitten.

Als vom NSU in Nürnberg im September 2000 der erste Mensch ermordet wird, wusste Zschäpe „von nichts“. Ausgeflippt sei sie, als der Mord dann doch zur Sprache kommt. Die Männer lässt das kalt. Sie hätten, sagen beide immer wieder, eh „alles verkackt“. Verbales Stelzengehen wechselt mit Lore-Roman-Floskeln: „Sie waren die einzigen Menschen, außer meiner Oma, die mir lieb waren.“ Es ist die Aussage eines wehrlosen, abhängigen Hascherls, nicht der resoluten Frau, als die sie etliche Zeugen beschrieben haben.

Alles eskaliert. Die Männer bauen die Sprengsätze (sie hatten „Bock drauf!“) und verschwinden. Wenn sie wiederkommen, mit noch mehr Blut an den Händen, rast Zschäpe, ist „fassungslos“ oder lediglich „enttäuscht“, aber: „Die Kraft, mich zu trennen, hatte ich nicht.“ Aus dem ausländerfeindlichen Gegröle Jenaer Zeiten war Ernst geworden, aus der schwarz-zynischen Bonnie-und-Clyde-Variante blanke Bestialität. Und Zschäpe? Joggte, kaufte ein, plante Urlaube und konsumierte jetzt, „im emotionalen Dilemma“, mehr Sekt: „Drei bis vier Flaschen manchmal, bis ich angetrunken war …“ Dann schwieg sie, immer öfter, schloss sich ein. „Die beiden brauchten mich nicht, ich brauchte sie.“ So gesehen gab es nichts Politisches. Nur Privates.

Als die beiden im November 2011„überfällig“ sind und Zschäpe im Radio von zwei Leichen in einem Wohnmobil hört, weiß sie, was zu tun ist: „Es war der Tag gekommen …“. Sie verschickt, wie versprochen, die Bekennervideos, schaut, ob Nachbarn im Haus sind, „fackelt“ das Haus in Zwickau ab, fährt quer durch Deutschland – und stellt sich in Jena.

Beate Zschäpe war, sagt sie, „nie Mitglied einer terroristischen Vereinigung“. Waffen habe sie weggeräumt, „wenn sie im Weg waren“. Sie mochte das nicht. Einmal habe sie ein Wohnmobil angemietet, und, sicher, nicht abzustreiten, in Zwickau gezündelt. „Bei meinem Handeln“, heißt einer der letzten Sätze, „muss gesehen werden, dass wir auf der Flucht waren.“ Gleichwohl fühle sie sich „moralisch schuldig“.

Glauben muss man ihr nicht.

