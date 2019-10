Macrons Kandidatin für EU-Kommission muss in zweite Anhörung

Turbulente Zeiten erlebt Özlem C. dieser Tage: Erst wurde ihr Mietvertrag gekündigt, dann bot ihr die Stadt eine Wohnung in der Obdachlosenunterkunft an und nun wohnt sie mit ihren vier Kindern vorübergehend bei ihrem Bruder. Sie sucht dringend eine Bleibe und fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. Die Stadtverantwortlichen sehen das etwas anders.

Am 23. September musste Özlem C. ihre Wohnung in Bad Waldsee räumen. Ihr Vermieter hatte Eigeninteresse angemeldet und ihren Mietvertrag gekündigt.