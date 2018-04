Macron ist kein Schoßhund Trumps

So viel Händeschütteln, so viel Schulterklopfen, so viele Männerküsse hat man lange nicht erlebt im Weißen Haus. Mag sein, dass das Ergebnis Emmanuel Macron am Ende recht geben wird. Vielleicht gelingt es ihm tatsächlich, Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran auszureden. Vielleicht hat der Franzose den richtigen, realistischen Ansatz gefunden, wenn er eine Art dritten Weg anbietet, eine Zusatzvereinbarung, die Trumps Kritik aufgreift, ohne das Ursprungspapier anzutasten. Der frühere Immobilienmogul hätte dann zumindest das Gefühl, dass die Akte Iran nun seinen Stempel trägt.

Die Fallstricke aber sind nicht zu übersehen. Zumindest scheint sich Emmanuel Macron der Gefahren bewusst zu sein. Hatte er, der bekennende Internationalist, den Nationalisten Trump am Dienstag noch umgarnt, so hielt er tags darauf vor beiden Kammern des Kongresses ein flammendes Plädoyer gegen isolationistische Engstirnigkeit. Beeindruckend, mit welch klaren Worten der Gast aus Paris vor der Versuchung billiger Rezepte à la „America first“ warnte. Es dürfte all jene beruhigt haben, die ihn schon auf dem Weg sahen, Donald Trumps Schoßhund zu werden.