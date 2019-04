Macron enttäuscht die Enttäuschten

Emmanuel Macron wollte sich von seinen Vorgängern unterscheiden. Deshalb stand der französische Präsident bei der ersten großen Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt nicht vor den Journalisten, sondern saß hinter einem weißen Pult mit blau-weiß-roten Streifen. Die Aufstellung erinnerte an einen Hörsaal, in dem ein Professor seine Vorlesung hält. Und genau so begann Macron am Donnerstagabend. Eine Stunde statt der geplanten 30 Minuten dozierte er vor gut 300 Journalisten über seine Reformpläne. Wer dabei erwartet hatte, dass der Staatschef Fehler eingesteht, wurde enttäuscht. „Haben wir den falschen Weg eingeschlagen? Ganz im Gegenteil“, verteidigte er seinen Kurs.

Die Ankündigungen des kämpferisch wirkenden Präsidenten waren als Antwort auf die Proteste der „Gelbwesten“ gedacht, die seit fünf Monaten in Frankreich protestieren. In den Bürgerdebatten, die er aus Reaktion auf die Krise ins Leben gerufen hatte, habe er viel gelernt, versicherte der Staatschef. Auf die wichtigsten Forderungen der „Gilets jaunes“ ging er aber nicht ein. So erteilte er den Bürgerreferenden eine Absage, wie sie etwa in der Schweiz abgehalten werden. Statt dessen sollen bereits bestehende Möglichkeiten für Volksbegehren ausgeweitet und Referenden auf lokaler Ebene ermöglicht werden. Auch die umstrittene Abschaffung der Vermögenssteuer, die von den „Gelbwesten“ scharf kritisiert wird, verteidigte der Präsident. Im kommenden Jahr solle die Wirksamkeit der Maßnahme aber überprüft werden.

Deutliche Senkung der Einkommenssteuer

Als Geste an die Mittelschicht kündigte Macron eine „bedeutende“ Senkung der Einkommenssteuer an. Im Gegenzug müssten die Franzosen aber mehr arbeiten, sagte er, ohne konkreter zu werden. Den Rentnern versprach er, dass die Rentenerhöhungen ab 2021 wieder an die Inflation angepasst werden. Die Schließung von Schulen und Krankenhäusern solle bis 2022 ausgesetzt werden. Außerdem will er, wie bereits im Wahlkampf angekündigt, einen Teil des Parlaments per Verhältniswahl wählen lassen und die Zahl der Abgeordneten verringern.

Der wohl spektakulärste Plan des Präsidenten sieht vor, die umstrittene Verwaltungshochschule ENA abzuschaffen, die er selbst besucht hatte. „Ich denke, man muss die ENA abschaffen, um etwas Neues zu bauen.“ Eine „ehrgeizige Reform“ solle die gesamte Ausbildung und Rekrutierung der hohen Beamten neu strukturieren.

Der „Wau-Effekt“ bleibt aus

Eigentlich wollte Macron nach den dreimonatigen Bürgerdebatten seine Reformpläne am 15. April verkünden. Doch kurz vor seiner geplanten Fernsehansprache stand die Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen, so dass der Präsident seine Ansprache absagte. Was er ankündigen wollte, kam allerdings auch so an die Öffentlichkeit, so dass Macrons Auftritt kaum noch Überraschungen brachte. Der „Wau-Moment“, den der Elysée versprochen hatte, blieb aus. Interessant war aber die selbstbewusste Art und Weise, in der Macron auf die Fragen der Journalisten antwortete. Zwei Jahre lang hatte sich der Präsident den großen Pressekonferenzen verweigert, die seine Vorgänger abgehalten hatten. Sein Verhältnis zu den Medienvertretern gilt als angespannt.

Neue Proteste angekündigt

Bereits im Dezember hatte Macron in einer Fernsehansprache ein zehn Milliarden Euro teures Sozialpaket verkündet, um die Bewegung der Gelbwesten zu stoppen. Er wolle die Wut in Lösungen verwandeln, sagte er damals. Zu seinen Ankündigungen gehörten 100 Euro mehr Mindestlohn monatlich, eine steuerfreie Jahresendprämie, die auf freiwilliger Basis von den Unternehmen gezahlt wird, weniger Sozialabgaben für kleine Renten und die Steuerfreiheit der Überstunden. Die Zahl der Demonstranten ging in den vergangenen Wochen zurück: Am vergangenen Samstag waren nur knapp 28 000 Menschen in Warnwesten auf den Straßen – zehnmal weniger als zu Beginn der Proteste. Die „Gilets jaunes“, die Macron vorwerfen, ein „Präsident der Reichen“ zu sein, sind allerdings entschlossen, ihren Protest fortzusetzen. Sie haben für nächsten Samstag eine neue Demonstration angekündigt und werden immer noch von 50 Prozent der Franzosen unterstützt.