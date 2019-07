Macron empfängt neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

Von Schwäbische Zeitung

Ein Rottweiler hat am Sonntagabend in der Bahnhofstraße in Fridingen einen Chihuahua totgebissen. Der Besitzer des achtjährigen Chihuahua war laut Polizei im Bereich des Bahnhofs spazieren und begegnete einem anderen Hundehalter, der einen vierjährigen Rottweiler und einen gleichaltrigen Mischlingshund bei sich führte.

Alle Hunde wurden von ihren Besitzern an der Leine geführt. Beim Aufeinandertreffen der Vierbeiner riss sich der Rottweiler los und attackierte den Chihuahua.