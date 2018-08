Machtwort von Merkel in Sachen Linkspartei

Es ist ein klares Nein von der Kanzlerin. Angela Merkel spricht ein Machtwort. „Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren“, erklärte die CDU-Chefin am Montag im Berliner Kanzleramt. Basta! Ihre Partei werde alles dafür tun, dass bei künftigen Wahlen Regierungen ohne die Linkspartei und ohne die AfD gebildet werden könnten. Ende der Debatte.

Am Wochenende hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sich für einen pragmatischen Umgang mit der Linkspartei ausgesprochen und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. „Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein“, forderte Günther in einem Interview. „Wenn da vernünftige Menschen in der Linkspartei am Werk sind, vertut man sich nichts damit, nach vernünftigen Lösungen zu suchen“, sagte der CDU-Politiker und empfahl, „auf Scheuklappen zu verzichten“.

Gleich mehrere CDU-Spitzenpolitiker übten deutliche Kritik und widersprachen Günther. Die beiden stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Volker Bouffier und Thomas Strobl erteilten Günthers Forderung ebenso eine klare Absage wie der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, der von einer „absoluten Einzelmeinung“ sprach.

Offenbar unter dem Eindruck der Kritik aus den eigenen Reihen war Günther wieder zurückgerudert, hatte seine Interview-Äußerungen relativiert. „Eine Koalition mit der Linkspartei lehne ich entschieden ab“, erklärte er. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hatte sich zuletzt offen für Gespräche mit der Linkspartei wie mit der AfD gezeigt, angekündigt, nach der Landtagswahl im kommenden Jahr mit beiden Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit führen zu wollen. Ministerpräsident Günther zeigte Verständnis dafür.

Der Vorstoß des CDU-Senkrechtstarters aus Kiel kam bei Merkel und der CDU-Spitze nicht gut an. Im kommenden Jahr gibt es Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Die CDU hatte dort zuletzt in der Wählergunst an Zustimmung eingebüßt, die AfD kräftig zugelegt.

Kretschmer: „Abseitig“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wies Gedankenspiele über Koalitionen der CDU mit der Linkspartei als „eine abseitige Diskussion“ zurück. Die Linken seien Nachfolger der SED, die in der DDR mit dem Mauerbau die deutsche Teilung herbeigeführt und sich bis heute nicht für die Opfer der Mauer entschuldigt hätten, so der CDU-Politiker. Die CDU dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien beliebig sei, warnte Kretschmer. „Das halte ich für tödlich“, sagte er.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte am Montag die Diskussion. „Es ist höchste Zeit, ideologische Scheuklappen abzulegen“, erklärte Ramelow der Schwäbischen Zeitung. Führende ostdeutsche CDU-Politiker warnten vor einer „Verteufelung“ der Linkspartei. Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kockert nannte die Empörung über Günther übertrieben.