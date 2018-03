Machtfülle stößt auf Skepsis

Mit der Konzentration der großen Medien bei regierungsfreundlichen Unternehmen setzt Präsident Erdogan einen Plan um, der ihm die uneingeschränkte Macht als Präsident sichern soll. Weder die Opposition im türkischen Parlament noch die EU oder die USA haben genügend Einfluss, um ihn daran zu hindern.

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Wähler bisher nur wenig Neigung zeigen, Erdogans Weg zu folgen. Trotz seines Drucks auf die Opposition, trotz seines Bündnisses mit der Rechtspartei MHP und trotz der nationalen Begeisterung über den Feldzug im syrischen Afrin kann sich Erdogan nicht sicher sein, bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr eine Mehrheit der Stimmen zu erhalten. Es gibt deutliche Zeichen der Unzufriedenheit selbst in Erdogans Stammwählerschaft. Das liegt zum einen an der stockenden wirtschaftlichen Entwicklung. Zum anderen sind viele Türken skeptisch, was Erdogans zunehmende Machtfülle angeht.