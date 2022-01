Mach langsam, Helmuth!

Die Spornschildkröte Helmuth aus dem Zoo Gelsenkirchen ist frohgemut: Denn das Panzertier kann sich nach längerer orthopädischer Therapie wieder ohne Rollbrett fortbewegen. Da Helmuth an Schulterarthritis litt, wurde es nötig, die mehr als 100 Kilo schwere Amphibie bei der Fortbewegung zu entlasten. Die eigens angefertigte Gehhilfe stammte von einem Bochumer Orthopädietechniker, der sich mit schweren Fällen offenbar bestens auskennt.

Wir möchten Helmuth von dieser Stelle aus zurufen, dass wir alle unsere Last und also unser Päckchen zu tragen haben. Und froh sind, wenn auch uns jemand ein bisschen von den Beschwernissen des Lebens in den wilden Zeiten, die wir gerade durchmachen, abnimmt. Andererseits ist Helmuth auch ein gutes Vorbild. Denn wer wie eine Schildkröte mit einer Herzfrequenz von elf Schlägen pro Minute durchs Dasein trödelt, lebt eine Gelassenheit, von der wir getriebenen Hamsterradhamster nur zu träumen wagen. Denn auch wenn Helmuth und seine Artgenossen sich mal so richtig aufregen, steigt der Puls nicht über 37 Schläge. Herzinfarkte sind selten unter Spornschildkröten.

Das herzschlagmäßige Gegenteil der Schildkröte ist im Tierreich übrigens die Etruskerspitzmaus. Sie bringt es bei luftig leichten zwei Gramm Körpergewicht auf 1000 Schläge in der Minute. Dass so nervöse Typen wie sie nicht besonders alt werden, zeigt die Lebenserwartung von höchstens zwei Jahren. Helmuth indes ist jetzt 25. Wenn er’s ruhig angehen lässt, hat er noch ein halbes Jahrhundert vor sich. (nyf)