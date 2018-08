Maas skizziert neue Strategie für den Umgang mit den USA

Zwei Sigmaringer Geschäftsmänner sitzen sich am Dienstagvormittag im Sitzungssaal des Amtsgerichts gegenüber. Ursprünglich waren die beiden Männer per Du, doch nachdem der eine Händler den anderen in seinem Geschäft aufgesucht hat, um ihn wegen seines Facebook-Kommentars zur Flüchtlings-Diskussion zur Rede zu stellen, kommunizieren die beiden nur noch über ihre Anwälte. Die Unterredung eskalierte, der Besucher soll den Ladeninhaber mehrfach als „Kinderschänder“ bezeichnet haben.